Depiladora revela ‘pergunta indiscreta’ que sempre recebe e que os clientes não estão preparados para a resposta

Uma depiladora profissional revelou uma ‘pergunta indiscreta’ que sempre recebe e que os clientes não estão preparados para a resposta.

Tamar, uma esteticista e especialista em depilação, se tornou viral no TikTok, onde ela compartilha a realidade de ser uma especialista no tema, como detalhado pelo site The Sun.

Ela é conhecida no TikTok como @glowbytamar e recentemente revelou a pergunta comum que as pessoas fazem a ela, como especialista em depilação.

Ela disse: “Alguém me perguntou hoje qual é a pergunta mais comum que recebo como depiladora”.

Como revelado, depilação masculina é o tema central dos questionamentos.

“As pessoas sempre ficam realmente surpresas ao saber a quantidade de homens que eu depilo - eu depilo muitos homens”.

“Também perguntam se o membro [pênis] normalmente fica ereto durante a depilação e a resposta é… sim”.

“Normalmente permanece ereto - nunca houve um problema sério para mim pessoalmente. Cerca de 98% do tempo”, comentou.

O vídeo de Tamar claramente chocou muitos usuários, já que rapidamente viralizou nas redes sociais.

Outros especialistas em depilação se identificaram com Tamar e expressaram isso nos comentários.

Ainda de acordo com as informações, no entanto, outros ficaram perplexos com os comentários dela sobre os órgãos genitais de um homem durante a depilação. Confira:

I’m a pro waxer…people ask the same question but are shocked at the answer https://t.co/NAlmCz1gD7 — Fabulous (@Fabulousmag) November 18, 2022

Com informações do site The Sun