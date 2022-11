Pai exige ter ‘manhãs de folga’ do filho nos fins de semana

Um casal está passando por momentos complicados depois que o homem decidiu “exigir manhãs de folga do filho” nos finais de semana. Segundo ele, caso não tenha algumas “horas a mais de sono”, ele pode chegar ao ponto de ter um colapso.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem foi até o Reddit para compartilhar seu relato e pedir apoio de outros usuários da plataforma.

“Nós temos uma linda filha de seis meses. Minha esposa é responsável por cuidar das tarefas de casa e trabalha em meio período. Enquanto ela trabalha sua irmã cuida do nosso bebê. Eu trabalho em período integral e estudo 1 vez por semana”.

“Sempre concordamos que ela seria responsável pelas tarefas domésticas e cuidados com o bebê e que eu seria o suporte financeiro da nossa família. Estamos vivendo a vida dos nossos sonhos e ela é espetacular cuidando da nossa filha, da nossa casa e de mim”, conta o homem.

A situação começou a complicar

No entanto, o homem revela que nem tudo está caminhando como o esperado e que, recentemente, o casal passou a ter alguns atritos depois que ele decidiu fazer um pedido para a esposa.

“Nosso acordo é dividir as responsabilidades com o bebê aos finais de semana. Nossa menina está criando uma rotina de acordar a cada duas horas e minha esposa, que a amamenta, é quem acorda com ela”.

“Minha esposa tem o sono muito leve e, infelizmente, sofre com insônia. Eu, por outro lado, tenho sono pesado e dificilmente acordo com o choro da minha filha. Alguns dias atrás ela me pediu para acordar com o bebê no final de semana para ela poder ter uma hora a mais de sono, mas em alguns dias eu quero ser a pessoa que consegue dormir um pouco mais”.

“Ela disse que fica feliz em me deixar tirar uma soneca durante o dia, mas que ela realmente precisa dessa hora por não poder tirar uma soneca como eu. Discutimos sobre isso e ela disse que estou sendo insensível pois ela está exausta e não consegue voltar a dormir depois que acorda com o bebê”.

“Eu também estou exausto, o trabalho também me cansa e não quero passar meu tempo livre cochilando, quero jogar videogame e relaxar fora de casa”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não tem direito de recusar o pedido da esposa: “Se você não queria fazer sacrifícios, então não deveria ter tido um filho. Espero que você consiga abrir mão de algumas coisas e ver que sua filha é sua prioridade nos próximos 18 anos em que viverá com você”.

“Ser pai é difícil, mas foi escolha sua! A escolha de trazer uma vida ao mundo foi sua e a partir deste momento essa criança se torna o seu mundo”, finalizou outra pessoa.