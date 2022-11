Mulher descobre pedido de casamento ao achar anel junto com as meias do namorado

Uma mulher se surpreendeu depois de acidentalmente frustrar os planos de seu namorado para pedi-la em casamento. Segundo relato, ela encontrou o anel ao procurar por um par de meias na gaveta do companheiro.

Conforme a publicação, realizada pelo The Mirror, a jovem foi até o Mumsnet para compartilhar sua situação e pedir ajuda aos demais usuários da plataforma.

Sem se identificar, ela conta que ficou surpresa ao encontrar o anel e que está sentindo que acabou “arruinando o momento” para os dois, visto que sua descoberta frustrou os planos do companheiro.

“Eu estou me sentindo muito mal! Estava procurando por um par de meias na gaveta dele (eu realmente prefiro as meias dele), e do nada acabei encontrando um anel de noivado lá dentro”, conta a mulher.

“Fiquei chocada e, quando minha irmã me ligou alguns minutos depois, eu contei para ela sobre a descoberta e ela confirmou ter ajudado ele a escolher o anel e planejar o pedido”.

Ela acredita ter estragado a surpresa

Compartilhando sua história, a mulher revela estar se sentindo mal com o fato de ter descoberto a surpresa antes da hora. “Adoro surpresas e agora estou sentindo que estraguei tudo para nós dois. Eu não esperava isso, então teria sido uma surpresa completa”.

“Não vou contar para meu companheiro, mas não posso deixar de me sentir péssima com tudo isso. Estou preocupada que minha reação na hora acabe denunciando e arruinando o momento para ele. O que devo fazer?”.

Leia também: Vídeo mostra homem em estado de pânico ao deixar o anel de noivado cair no mar

Entre os usuários da plataforma ela deve pensar bem entre contar ou não para seu companheiro.

As opiniões ficaram bem divididas: “Não diga a ele! Se ele falou com sua irmã então pensou muito nisso, não conte a ele que você descobriu, deixe ele te perguntar. Tire sua descoberta da cabeça e deixe as coisas acontecerem”.

“Para ser sincera, eu contaria a ele. Você vai se sentir mal se esconder isso e ainda pior ao precisar fingir uma reação de surpresa”, comentou outra pessoa.