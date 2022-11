Mãe teme ser ‘criticada’ se não convidar os colegas da filha para uma festa

Uma mãe está temendo ser considerada “antipática” pelos outros pais da escola de sua filha caso não convide todos os colegas de sala para o aniversário da menina.

Conforme sua publicação, feita no Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror, a mãe está temendo ser alvo de comentários negativos por não querer convidar todos os colegas de classe da filha para a festa de aniversário.

“Minha filha começou na escola primária e temos um grupo com todos os pais no WhatsApp. Ao todo são 30 estudantes que estão na mesma sala que ela”, conta a mãe.

“Recentemente um dos pais colocou um convite de aniversário no grupo chamando toda a turma para celebrar o caso e, desde então, aconteceram outras quatro festas no mesmo estilo”.

No entanto, com a proximidade do aniversário de sua filha a mãe está preocupada em ter que convidar todas as crianças pois isso fará com que os gastos com a festa sejam superiores ao esperado por ela.

Ela está preocupada

Preocupada em realizar a festa no local escolhido pela filha, ela teme que a redução da lista de convidados possa causar problemas para ela e para a menina.

“Pesquisei o valor no local que minha filha quer comemorar seu aniversário e é muito caro para a quantidade de crianças convidadas. O que devo fazer? Convido somente algumas crianças da forma tradicional, com convites de papel enviados pessoalmente?”, questiona a mãe.

Para os demais pais e mães do fórum, ela não precisa se preocupar com essas questões.

Leia também: Homem exige que a esposa deixe o filho do casal em casa para ir a um casamento

“Você não será criticada, na minha experiência existem dois tipos de festas, os que recebem toda a classe e as que são para apenas algumas crianças. O que pode gerar confusão é deixar de convidar apenas uma ou duas crianças. Não tem problema em convidar somente os amigos mais próximos dela”, comentou uma pessoa.

“Pode ser que outros pais estejam esperando alguém tomar a iniciativa de fazer uma festa menor para também fazer o mesmo. Não se preocupe com as reações”, finalizou outra pessoa.