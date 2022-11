Vestido de noiva deixa a sogra e o noivo desapontados: ‘A mãe dele está furiosa’

Uma noiva deixou sua sogra, e seu agora marido, furiosos ao utilizar o vestido de seus sonhos no dia de seu casamento. Segundo ela, ao insistir em utilizar a peça ela acabou “quebrando uma tradição familiar”.

Conforme a história, divulgada no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, a mulher se recusou a escolher outro vestido depois que descobriu não ser possível modificar a cor do vestido de noiva escolhido por ela.

“Eu me casei com o amor da minha vida e nosso casamento só não foi perfeito por conta das atitudes da mãe dele quando viu meu vestido de noiva”, conta a mulher.

“A família do meu marido tem a tradição de usar vestidos rosados no casamento e me avisaram sobre isso. Eu, de forma respeitosa, disse que usaria o vestido que conquistasse meu coração independente de sua cor. Quando encontrei o modelo ideal, ele era branco”.

A sogra não aprovou a escolha

Segundo relato, a sogra da mulher estava presente quando ela escolheu seu vestido de noiva e prontamente pediu para que ela pedisse a alteração na cor do vestido ou que encontrasse outro modelo caso isso não fosse possível.

“Fui clara com ela e disse que se não pudessem alterar a cor, usaria o vestido branco. E foi isso que aconteceu. Eu me casei com um vestido branco e minha sogra ficou furiosa durante toda a celebração”.

“Quando estava aproveitando a festa ela me puxou de lado e perguntou o motivo de eu usar um vestido branco, disse a ela que não queria outro vestido e que eles não poderiam alterar a cor deste, ela então disse estar desapontada comigo”, revela a mulher.

Aparentemente, não foi somente a mãe do noivo que ficou desapontada com a escolha dela: “Meu marido também ficou desapontado quando me viu usando um vestido branco, eu agi errado?”.

Para os usuários do Reddit, tanto a noiva quanto o noivo e sua mãe têm razão em estarem desapontados com a situação.

“Sua sogra é controladora e seu marido está do lado dela enquanto ela tenta mudar você nos mínimos detalhes. Isso sim é um grande problema”, comentou uma pessoa.

“Não acho que você seja errada e nem que seu marido e a mãe dele estejam errados. Eles tinham uma tradição e contaram para você por ser importante para eles, você escolheu não aderir a isso e está tudo bem, afinal é seu casamento e você usa o que quiser. Só acho que vocês poderiam ter encontrado um meio termo para isso antes de ser tornar uma grande confusão”, finalizou outra pessoa.