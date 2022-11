Para fugir dos cobradores, homem entra em caixão e finge de morto

Atolado até o pescoço em dívida e com cobradores e agiotas em seu encalço, um homem de 40 anos decide simular sua morte e até deita em um caixão para enganar a todos.

O golpe ocorreu em Jacarta, na Indonésia. O homem, identificado apenas como U.S. e sua esposa contrataram uma ambulância, que supostamente recolheria o corpo de um parente que havia morrido. Mas no local indicado, quem acaba deitado no caixão, como se estivesse morto, foi U.S., segundo notícia do Coconuts Jakarta.

A ambulância o levou para o hospital local, conforme determina a lei, para que fosse emitido um atestado de óbito que autorizaria o enterro. Com o atestado de óbito, ele conseguiria escapar dos cobradores e adquirir uma nova identidade em outro local.

Para enganar também os médicos, a polícia acredita que ele tenha tomado alguma droga que o fariam parecer morto. Mas nem todos caíram no golpe do devedor. Um dos médicos levou um susto ao notar que, na verdade, o defunto respirava, mesmo que levemente.

RSUD kota Bogor dihebohkan oleh hidupnya kembali seorang pasien yang sebelumnya telah dinyatakan meninggal Dunia. pic.twitter.com/Fq6WLQGlZV — txtdaribogor (@txtdaribogor) November 14, 2022

“Ele simulou a própria morte na tentativa de escapar dos cobradores de dívidas que o procuravam”, declarou Tatang Hidayat, porta-voz da polícia local, que foi acionada pela direção do hospital assim que notou que tratava-se de uma simulação.

LEIA TAMBÉM: 5 sinais de que seu pet pode ter visto um fantasma

Na delegacia, o casal confessou que estava fugindo de agiotas há dias e tomou a decisão de fingir ter morrido por temer a violência dos cobradores.

U.S não conseguiu morrer nem escapar dos cobradores, mas em vez disso acabou atrás das grades e pode pegar até um ano de prisão por tentar fraudar a lei.

Pode interessar também: