Mulher que teve celular roubado persegue ladrão com moto e o atropela

O medo é um fator importante para os ladrões subjugarem suas vítimas e conseguirem fugir com o fruto do roubo em segurança, mas nem sempre isso funciona. Algumas vezes, as vítimas não são passivas e não deixam barato.

Na Colômbia, uma mulher que teve seu celular roubado resolveu agir por conta própria e passou a perseguir o ladrão com sua moto até reaver o bem furtado, para desespero do criminoso.

No vídeo compartilhado pelo canal CNC Cartagena que circula pelas redes é possível ver quando o motoqueiro emparelha sua moto com a moto da vítima, já de noite, e toma seu celular, acelerando para fugir.

A mulher, que não foi identificada, também acelera e vai atrás do criminoso, ‘atropelando-o’ e derrubando-o da moto na calçada a cerca de 100 metros do local do roubo. Ela também cai, mas mesmo machucada se levanta e pega seu celular de volta, que está caído na rua, enquanto o carro da frente para ver o acidente.

Aparentemente o ladrão fica sem reação. Ele se levanta e parece não compreender exatamente o que aconteceu, e ainda toma um ‘pito’ da vítima, que não demonstra medo do bandido em nenhum momento.

O vídeo gerou diversas reações nas redes sociais, com seguidores parabenizando a mulher por sua coragem em perseguir o ladrão para reaver seu bem. “Parabéns a essa mulher que se encheu de coragem e recuperou o que era dela”, e “meus respeitos a essa menina”, fizeram parte dos comentários.

Muitos, porém, questionaram se sua ação foi a mais inteligente. “Muita coragem, mas poderia ter se matado para recuperar um celular”, disse uma internauta. “Nossa! A vida dela por um telefone”, completou outra. (Com Sagrosso)