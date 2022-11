Na era digital, as fotos podem ser bem mais que registros de uma boa lembrança. Para Jennifer Pineirovigo, moradora da Flórida, Estados Unidos, postar uma foto nas redes sociais foi o que ajudou a mulher a identificar um câncer raro. Ela percebeu que, o que ela achava ser uma nova mancha, na verdade era algo que ela já tinha no corpo, mas nunca havia percebido.

Em consulta com um dermatologista, foi confirmado o diagnóstico de um tipo raro de câncer de pele, que exigiu uma cirurgia de emergência e uma reconstrução com um cirurgião posteriormente.

Conforme informado pelo site Meganotícias, a mulher percebeu em março deste ano que tinha uma mancha sob o seu olho direito e por via das dúvidas resolveu marcar uma consulta com um especialista. Contudo, o sinal desapareceu, então ela optou por cancelar o atendimento.

Analisando as suas fotos no Facebook, Jennifer percebeu que aquela mancha já havia aparecido em 2020, então resolveu remarcar a consulta. “Surgiu uma lembrança no meu Facebook, era uma foto que eu havia postado uns dois anos antes, e a mancha era bem clara no meu rosto, percebi que talvez fosse um motivo de preocupação, então marquei outro horário”, explicou.

Operação de emergência

Após finalmente realizar a consulta, a mulher foi diagnosticada com carcinoma basocelular (CBC), tipo raro de câncer de pele que ocorre em áreas mais expostas ao sol. Jennifer precisou passar por uma cirurgia de emergência, onde foi retirado finas camadas de pele. “Depois que tiraram as três primeiras camadas de pele, comecei a ficar um pouco preocupado porque via os estragos que eu tinha deixado, o médico até veio e me disse que eu precisaria de uma cirurgia plástica para consertar”.

Mulher descobre câncer raro no rosto através de foto em seu Facebook Imagem: reprodução Meganotícias/Jennifer Pineirovigo

Mesmo com a cicatriz em seu rosto, a mulher diz agradecer por ter sido este o desfecho da história. “Me entristece ter que lidar com uma pequena cicatriz no rosto pelo resto da vida, mas serei eternamente grato por ter ouvido meu instinto e ido ao dermatologista. Se eu não tivesse ido, poderia estar morto agora”, finalizou.