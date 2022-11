Mulher chama a polícia para exigir que a vizinha estacione seu carro na garagem

Uma mulher recorreu a internet para pedir orientação sobre como lidar com as atitudes de sua vizinha que não aprova o fato de ela estacionar o carro na rua quando tem espaço de garagem em casa.

Conforme a publicação, realizada pelo The Mirror com base em um relato do Reddit, a dona do veículo decidiu pedir a orientação de outras pessoas sobre como agir com relação ao comportamento de sua vizinha.

“Ela fica irritada quando eu estaciono meu carro na rua, mesmo sendo um local público onde é permitido estacionar. Assim como eu, qualquer um pode parar o carro naquele local”, conta.

“Em uma ocasião anterior, ela chegou a chamar a polícia e denunciar meu carro como ‘veículo abandonado’. Quando os policiais chegaram foi feita toda a verificação no meu carro e eles viram que eu não estava fazendo nada de errado já que utilizo o veículo diariamente e mantenho sua documentação em dia”.

Ela passou a receber cartas

Segundo relato da mulher, a pedido da vizinha os policiais a questionaram sobre os motivos pelos quais ela não utiliza sua garagem para guardar o carro, ao que ela explicou que está utilizando o espaço para atividades de carpintaria.

“Desde então ela começou a deixar bilhetes no meu carro. Eu sei que ela é a responsável pelos bilhetes pois tenho câmeras de segurança que registraram os movimentos. Acho que ela está tentando esconder a autoria das cartas, mas dá pra ver claramente que é ela”.

Apesar de não saber o conteúdo das cartas, já que ela as ignora, a mulher conta que está cansada de encontrar novas cartas diariamente no vidro de seu carro. Para os usuários do Reddit, ela deveria guardar estes bilhetes para utilizá-los como prova caso as atitudes da vizinha se intensifiquem.

Leia também: Esposa pede um tempo para si mesma e marido recusa: ‘Ela só cuida do bebê’

“Suponho que a opção mais fácil seria jogar as cartas no lixo, mas acho que isso pode incentivar sua vizinha a deixar novas cartas. Deixá-las presas no vidro até que caiam é uma forma de dizer que ‘não se importa’ com essa situação”, comentou uma pessoa.

“No seu lugar eu guardaria as cartas e as imagens das câmeras. Isso pode tanto ser uma prova de que ela está te assediando quanto uma forma de prevenir possíveis danos ao seu carro”