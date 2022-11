Mãe decide vender roupas doadas para sua filha e é criticada na internet

Uma mãe provocou polêmica na internet depois de compartilhar seus novos planos ao receber algumas peças de roupa como doação para sua filha. Segundo seu relato, ela pretende vender algumas das peças recebidas.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe foi ao Mumsnet para compartilhar sua história e pedir a opinião de outros pais sobre sua decisão.

“Uma amiga está de mudança e fomos ajudá-la. Como parte do processo ela trouxe algumas sacolas de roupas que iria doar e pediu para minha filha olhar e escolher o que fosse de seu agrado”.

“Ela escolheu algumas peças e, para ajudar minha amiga, eu disse que levaria o resto para doação, mas na verdade estou tentando vender algumas coisas em um site de desapegos”.

Ela foi criticada por sua atitude

Seguindo com seu relato, a mulher explica que grande parte das peças são moletons e que retornariam ganhos não muito altos. “É errado fazer isso?”, questiona.

“Eu não me importaria se a situação fosse ao contrário, mas sinto que algumas pessoas podem encarar isso de uma forma errada e isso acabou mexendo completamente com a minha consciência. Eu deveria tirar os anúncios e levar as peças para caridade?”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, a atitude da mulher realmente foi digna de críticas, principalmente caso opte por manter a venda, e os lucros, escondidos de sua amiga.

“Sim, você não está agindo da maneira correta. Sua amiga está esperando que as coisas dela sejam enviadas para caridade, mas você está se aproveitando disso para vendê-las e ficar com todo o lucro para você”, comentou uma pessoa.

“Se você decidir dar o dinheiro a ela e deixá-la escolher o que quer fazer com o valor arrecadado, aí então está tudo ok. Mas a decisão sobre os ganhos deve ser dela”, opinou outra.