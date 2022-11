Imagens mostram misterioso caso de ovelhas que caminham em círculo por 12 dias seguidos

O que acontece com este rebanho de ovelhas registradas na China? Este é o mistério que ronda as redes sociais e que ainda não foi solucionado. E, para quem está curioso, trata-se de um caso em que tais animais foram registrados caminhando em círculos durante 12 dias seguidos.

Como se pode acompanhar nas imagens divulgadas na internet, as ovelhas aparecem caminhando seguidamente em movimento sentindo horário. Assista abaixo a gravação. (Caso não consiga visualizá-la, basta que acesse o link). [Continua depois do vídeo].

Em entrevista, Miao, que é a dona do rebanho, afirmou que em um primeiro momento somente algumas ovelhas fizeram parte do círculo, porém, pouco tempo depois um grande número de animais foi acrescentado e seguiu com a mesma iniciativa.

Como afirmado anteriormente, o motivo dos animais terem tal comportamento ainda é um mistério. Há quem acredite, por exemplo, que pode se tratar de alguma doença e este seria um sinal ou até mesmo algo envolvendo extraterrestres. Mas, e você, o que acha que realmente pode ser.

