Veja o momento em que homem entra em pânico após anel de noivado cair no mar

Um homem viu seu pedido de casamento cinematográfico ir por água abaixo depois de acidentalmente deixar o anel de noivado cair no mar. O registro, compartilhado no TikTok, rapidamente viralizou depois que uma reação inesperada fez com que a história terminasse de forma inesperada.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o vídeo já atingiu mais de 5,9 milhões de visualizações e continua chamando atenção dos usuários do TikTok.

No registro, é possível ver o momento em que o casal aproveita um belo pôr do sol a bordo de um barco no meio do mar. Com o local devidamente enfeitado e o cenário perfeito de fundo, o homem se ajoelha enquanto retira do bolso a caixa contendo o anel de noivado para pedir a amada em casamento.

Porém, no exato momento em que ele consegue retirar a caixa com o anel de seu bolso, ele se desespera ao ver a pequena embalagem cair diretamente no mar e se joga na água para tentar recuperar o objeto.

Final feliz

Por uma gravação realizada de outro ângulo é possível ver que ele não foi o único a se assustar com o ocorrido. No barco além do casal estavam também outras duas pessoas que entram em choque ao perceber o que aconteceu.

Felizmente, ao notar que ele volta à superfície segurando a caixa com o anel, todos a bordo começam a gargalhar aliviados ao perceber que o valioso objeto foi recuperado.

Graças a reação rápida do homem, que se jogou no mar atrás do anel, o momento terminou em risos ao invés de lágrimas. Na publicação, o homem admite ter “entrado em modo de pânico total”.

Para os comentaristas do TikTok, a recuperação da peça junto ao desfecho da história fez com que esse fosse considerado um pedido de casamento perfeito.

“Esse realmente foi um noivado perfeito! Amo o fato de sua noiva estar morrendo de rir com a situação”, comentou uma pessoa.

“Pelo jeito que você pulou eu posso garantir que o anel é caro”, finalizou outra.