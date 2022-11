Tio deixa sobrinho desenhar ‘tatuagens’ na irmã e é obrigado a ajudar a limpá-la

Um tio se viu em apuros depois que uma “arte”, realizada por seu sobrinho, foi descoberta pelos pais das crianças. Após deixar o sobrinho “tatuar” os braços da irmã mais nova, ele foi obrigado a ajudá-lo na limpeza.

Conforme a história, publicada no Reddit pela tia das crianças, os sobrinhos, de 4 e 3 anos, estavam sob os cuidados de seu tio enquanto os pais aproveitavam um encontro a dois.

“Meu sobrinho, de 4 anos, é obcecado por tatuagens! Os sogros da minha irmã têm diversos desenhos espalhados pelo corpo, então além de adorar os desenhos ele também tem tendência a desenhar alguns rabiscos em seu corpo ou na sua irmã mais nova”, conta a mulher.

“No dia em questão eu fui passear enquanto o cunhado da minha irmã olhava as crianças, quando voltei dei de cara com meus sobrinhos completamente cobertos de rabiscos enquanto o tio deles estava distraído com seu celular”.

Ele pediu para ser encobertado

Segundo relato, ao perceber a travessura de seu sobrinho o homem tentou pedir ajuda pois teve certeza de que a cunhada ficaria extremamente irritada com a situação.

“Ele me pediu ajuda para dar banho na minha sobrinha porque achava ‘impróprio’ ele limpá-la desta forma. Eu disse a ele que ele não precisava dar um banho nela e que poderia apenas lavar seus braços. Além disso, falei também que isso era uma consequência dele não ter prestado atenção nas crianças enquanto deveria cuidar delas”.

“Eu não me importaria em ajudar se fosse um dos irmãos dele, mas ele em específico não é uma pessoa com quem me dou muito bem, então isso também pesou em minha decisão. No final, acabei limpando os braços da minha sobrinha porque ela começou a chorar”, explica a mulher.

“Depois disso tudo eu contei para minha irmã o que aconteceu e ela ficou extremamente chateada com a situação. Agora o irmão do marido dela está com raiva de mim e fica fazendo comentários desnecessários com seus irmãos sobre minha atitude”.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado, mas a atitude o homem é muito preocupante: “Quantos anos tem seu cunhado? Ele era confiável para cuidar das crianças, então também deveria ser responsabilizado pelas travessuras que aconteceram enquanto ele olhava elas”.

“Ele foi irresponsável por não prestar atenção nas crianças que estavam sob seus cuidados. No entanto, você não deve se recusar a ajudar sua sobrinha por não gostar de quem está cuidando dela”, comentou outra pessoa.