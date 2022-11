Mulher se recusa a sair do quarto enquanto marido consola amiga e divide opiniões na web

Uma mulher publicou um relato no Reddit, nesta quinta-feira (17), alegando ter se sentido desconfortável depois de ver seu marido consolando a melhor amiga com as portas do quarto fechadas. Por meio do usuário u/Corners113, ela iniciou:

“A melhor amiga do meu esposo recebeu a notícia do câncer de seu cachorro dias atrás. Meu marido ligava para ela todos os dias até ontem, até que ele o visitasse. Abri a porta para ela, a cumprimentei, a levei para a sala e fui até a cozinha buscar água depois que meu marido me pediu”, iniciou a história.

“Voltei e não os encontrei na sala. Acontece que eles entraram no quarto de hóspedes e a porta estava fechada. Ouvi sons de choro e soluços vindos de dentro. Bati na porta, entrei e os encontrei abraçados chorando. Fiquei parada na porta, mas meu marido fez uma pausa e me disse para esperar um momento. Devo dizer que não me senti confortável com o pedido dele, então permaneci de pé”, continuou.

Tensão entre o casal

De acordo com a mulher, seu marido se levantou e pediu repetidamente para ela sair. Contudo, a esposa se recusou e o retrucou, afirmando ser a casa dela e ter o direito de poder ficar onde quiser. Como consequência, o homem ficou com raiva e questionou o que estava de errado com a parceira.

“Disse a ele que não precisavam fechar a porta por qualquer motivo, não importa o que fosse. Discutimos e ela acabou saindo. Ele explodiu comigo depois, me chamando de inacreditável e sobre eu não ter respeito por ele e sua amiga que está passando por um momento difícil e se recusando a dar privacidade a eles”, desabafou.

Segundo o relato, a mulher disse ao marido ter achado estranha ele só ter fechado a porta por causa do choro da amiga.

“[Meu esposo] falou que eu era mesquinha e autoritária por agir assim na frente dela e impedi-lo de mostrar o apoio adequado. Agora está completamente silencioso e age como se eu a tivesse expulsado ou a tratado mal”, finalizou.

Está gostando do relato? Não deixe de conferir as histórias abaixo:

Reflexão de internautas

Depois de publicar seu relato, diversos internautas apresentaram suas observações sobre o caso. Para muitos, foi até mesmo uma questão difícil de ser mensurada. Um deles viu a atitude da esposa como negativa, mas assumiu não saber exatamente como reagiria em seu lugar.

“Sinceramente, não sei se me sentiria confortável com meu marido em um quarto abraçando outra mulher que não é da família. Acho isso estranho e desrespeitoso. Eu entendo que homens e mulheres podem ser amigos, mas há uma coisa de ser muito amigável. Não me interpretem mal, eu não sou uma pessoa ciumenta, mas o fato de eles estarem escondidos dela em um quarto meio que dispara um alarme na minha cabeça. Mas eu não conheço toda a situação, mas como eu disse, parece estranho para mim”, afirmou.

Outra usuária trouxe até mesmo um pensamento em relação a tratativa social em relação à interferência da compatibilidade amorosa.

“O problema pessoal que tenho com esse tipo de declaração é como isso implica que você ficaria bem com seu marido confortando outro homem. Parece sugerir que a amizade entre pessoas potencialmente romanticamente compatíveis não pode ser tão completa quanto uma amizade entre pessoas que não são sexualmente/romanticamente compatíveis. Aliás, não estou dizendo que você não está errada ou que sua postura não faz sentido. Só queria fornecer um ponto de vista diferente como uma mulher bissexual”, comentou.