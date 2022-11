Mulher compra TV pela internet e fica chocada ao descobrir a procedência do item

Uma mulher ficou extremamente surpresa ao testar sua mais nova aquisição realizada pela internet. Ao ligar a televisão, comprada de segunda mão em um site de desapegos, ela foi surpreendida por um estranho logo na tela.

Conforme a publicação, realizada pelo The Mirror, o caso acabou viralizando depois que a mulher decidiu compartilhar no TikTok sua reação ao ligar a televisão, adquirida por meio de um site de classificados.

O registro atualmente já tem mais de três milhões de visualizações e segue impressionando os usuários da rede social.

Nas imagens, a mulher relata ter comprado a televisão após ver o anúncio feito por um usuário em um site de anúncios e desapegos. “Ela comprou essa TV de um cara aleatório, e foi isso que aconteceu”.

O caso chamou atenção de diversos internautas

No vídeo compartilhado é possível ver que a mulher termina de instalar a televisão aparentemente sem problemas. No entanto, as coisas mudam completamente de cenário quando ela utiliza o controle remoto para ligar o eletrônico.

Ao invés de informações sobre a marca ou de imagens normais de um canal de televisão, a mulher fica chocada ao ver o logotipo de uma conhecida rede de hotéis. É possível ler as palavras Grand Waikikian, referente a parte do grupo Hilton Grand Vacations Club.

Apesar da televisão visivelmente ter sido retirada do hotel em questão, a forma como o eletrônico chegou até a compradora não foi esclarecida e fez diversos usuários desenvolverem teorias sobre a comercialização do item.

“Como alguém conseguiu contrabandear essa televisão? Foi necessário atravessar um oceano para fazer isso!”, exclama um seguidor surpreso.

“Quando sua televisão tem mais carimbos no passaporte do que você”, brincou outra pessoa ao que outra completou: “Esse vídeo é tão engraçado! Amo esse registro, ele fez meu ano ser divertido”.

Não demorou muito para que o vídeo em questão chegasse às mãos da conta oficial da rede Hilton no TikTok. Reagindo a publicação, a conta comentou o registro com uma série de emojis confusos, e foi respondida pela mulher com diversos emojis envergonhados.

Leia também: Cliente compra calças na internet e acaba com as pernas ‘totalmente manchadas’