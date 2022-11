Mãe é criticada por escolher nome ‘fora de moda’ para sua filha

Uma mãe precisou recorrer à internet para pedir a opinião de outras pessoas depois que o nome escolhido para sua filha foi duramente criticado por alguns amigos.

Segundo a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi ao Reddit para questionar outras pessoas sobre suas impressões a respeito do nome Renata.

“Disse a uma amiga que eu gosto do nome Renata, ela disse que é um nome desatualizado e fora de moda, além de ‘soar como algo áspero’. Nunca achei um nome feio, sempre achei bonito e feminino”, conta a mulher.

Para ela, a opinião de sua amiga acabou afetando a percepção do nome, mas ainda assim ela gostaria saber o que as outras pessoas acham de sua escolha antes de decidir seguir, ou alterar, o nome número 1 de sua lista.

As opiniões ficaram divididas

Após pedir o suporte de outras pessoas, a mulher precisou encarar algumas opiniões diferentes sobre o nome escolhido por ela. Enquanto alguns adoraram sua escolha, outros não pouparam críticas.

“Posso ver como esse nome é agradável para algumas pessoas, mas para mim ele não funciona. Não consigo te dar um motivo exato, mas simplesmente não gosto da sonoridade final dele”, comentou uma pessoa.

“Eu adoro o significado do nome e não acho algo antiquado! É um daqueles nomes que são atemporais, servem para qualquer lugar e qualquer época. Conheci uma Renata que era uma pessoa adorável, humilde e doce”, comentou outra.

Leia também: Nora se enfurece após a sogra passar 14 anos escrevendo seu nome errado

“Eu não me importaria com o comentário da sua amiga. Não tem nada de errado com esse nome, é um bom nome, mas não seria a minha primeira escolha”, opinou uma terceira.

“Você não precisa se importar com o que as outras pessoas pensam sobre o nome que você escolheu. Não é possível agradar a todos com uma escolha, então se você gosta do nome Renata, siga com ele. Não dê explicações a ninguém, apenas siga o seu gosto”, finalizou outra pessoa.