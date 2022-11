Jovem decide faltar em evento de família para não ficar ‘presa’ como babá

Uma mulher de 22 anos compartilhou seu desabafo no Reddit nesta sexta-feira (18), depois de ser convidada para uma comemoração de Ação de Graças. De acordo com ela, seus parentes sempre costumam delegar a tarefa de “cuidadora de crianças” durante os eventos familiares.

“Sou a prima mais nova da família. Todos os meus primos mais velhos têm filhos. Todo Dia de Ação de Graças que vamos à casa da minha tia, eles colocam os filhos na sala de jogos e começam a beber. Eu fico presa cuidando das crianças o dia todo”, iniciou o relato, por meio do usuário u/tgbs22.

“Sempre que alguém chora ou tem que ir ao banheiro ou qualquer um deles briga, fico lidando com isso. Eles também se sentam na mesa das crianças. Reclamo com minha mãe todos os anos e ela apenas me diz que não é assim, além de ser um grande problema dar folga aos pais. Não espero mais pelo Dia de Ação de Graças porque acontece todos os anos”, continuou.

De acordo com ela, seu namorado a convidou para o evento de sua família e ela aceitou. Sendo assim, acabou dispensando o Dia de Ação de Graças promovido pela própria família, o que deixou sua mãe chateada e preocupada com a reação dos parentes, segundo ela.

Defesa na internet

Depois de deixar seu relato, diversos usuários da rede imprimiram suas opiniões na seção de comentários da página. A maioria defendeu a atitude a jovem em passar a data comemorativa longe da própria família.

“[Sua mãe] teve anos para te ouvir, e agora está colhendo o que plantou. Ela está sendo meio estúpida se não lhe der nenhuma opção e então fica surpresa quando você aceita uma quando outra pessoa oferece”, refletiu um redditor.

“Ela não está chateada porque sua filhinha preciosa estará lá, é porque sua babá gratuita não estará disponível e os pais terão que ser pais”, comentou um usuário.

“E a mãe não parecerá a heroína que oferece babá gratuita para todos (sem levantar o dedo para ajudar, é claro)”, completou o outro.

