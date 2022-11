Homem exige que a esposa deixe o filho do casal em casa para ir a um casamento

Uma mãe de primeira viagem afirmou estar se sentindo pressionada pelo marido a deixar seu bebê, de apenas 8 semanas, para que eles possam comparecer a um casamento. Segundo seu relato, o bebê tem alguns problemas de refluxo o que a deixa nervosa por não poder levá-lo com ela.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher buscou o Reddit para desabafar e pedir a opinião de outras pessoas sobre sua situação.

De forma anônima, ela conta: “Eu odeio casamentos e não quero participar da celebração. Não me sinto emocionalmente pronta para deixar minha filha em casa e sei que não vou me divertir no casamento”.

“Além de tudo, sei que o estresse de ir vai me deixar um caco e provavelmente eu acabarei tendo um ataque de pânico. Ainda me sinto emocionalmente instável e não tenho roupas adequadas para a ocasião”, conta a mulher.

O marido se recusa a ceder

Segundo a mulher, o homem se recusa a compreender os motivos dela para não querer ir ao casamento. “Ele age como se eu estivesse sendo irracional ou louca por não querer ir, eu tento explicar, mas ele se recusa a entender”.

“Eu consigo entender que, em algum momento e por algum motivo, vou precisar deixar minha filha, mas pretendo fazer isso depois que os problemas com refluxo pararem e que ela ficar um pouco mais velha”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela precisa ser sincera com o marido e explicar a ele claramente os motivos pelos quais ela não vai ao casamento.

“Não culpe os hormônios da gravidez, seja clara e diga a ele que você não quer ir. E você não precisa ir! Fique firme!”, comentou uma pessoa.

“Muitas culturas adotam o confinamento de mais de 3 meses após o parto, é mais importante você se curar e se relacionar com seu bebê do que comparecer a um casamento. Ele pode ir sozinho se quiser”, comentou outra.