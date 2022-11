Homem é duramente criticado na internet após dar sua opinião sobre crianças

Um homem está causando uma grande confusão no Reddit após compartilhar sua opinião sobre crianças. Segundo ele, o desabafo foi motivado pelas atitudes de sua namorada, que insiste em pedir a ele para segurar sua sobrinha recém-nascida.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem afirma sempre ter sido claro sobre seus sentimentos em relação a crianças e nunca escondeu da namorada o fato de que não tem interesses em ter filhos ou qualquer contato mais próximo com bebês.

“Nós namoramos há 1 ano e meio e sempre fui claro sobre minha opinião referente a crianças. Não gosto delas por diversos motivos e não os vejo com bons olhos”, começa o homem.

“Recentemente a irmã adolescente (19 anos) da minha namorada decidiu levar uma gravidez inesperada até o fim. Para mim isso não foi muito inteligente da parte dela e cheguei a insinuar isso para minha namorada sem ser rude”.

Ele foi extremamente criticado

Continuando seu relato, o homem revela que o bebê nasceu há 1 mês e que o pai da criança decidiu não estar presente na vida do filho.

“Minha namorada adora ajudar a cuidar da criança e fica tentando me fazer interagir com aquilo além de abraçá-lo. Ela está ficando chateada por eu me recusar a interagir com o bebê e por chamá-lo de ‘isso’ ocasionalmente”, explica o homem.

“Eu sei que posso ser mais compreensivo, mas simplesmente não quero ter qualquer ligação ou conexão com o bebê! Não quero que ele vomite em mim ou que faça qualquer coisa, mas ela insiste em querer me fazer segurá-lo. Sou errado em agir dessa forma?”.

Para os usuários do Reddit, não querer contato com a criança é um direito dele, mas a forma como ele se refere ao bebê é extremamente grosseira e inapropriada.

“Você não está errado por não querer segurar o bebê, é seu direito não querer fazer isso se ele te deixar desconfortável. No entanto, pare de chamá-lo de ‘isso’ ou ‘aquilo’. Isso é inadequado”, comentou uma pessoa.

“Você precisa amadurecer! Não precisa segurar o bebê, mas não precisa fazer comentários desumanos sobre ele. O bebê é uma pessoa e merece respeito”, comentou outra.