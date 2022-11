Esposa pede um tempo para si mesma e marido recusa: ‘Ela só cuida do bebê’

Um homem foi até o Reddit para desabafar depois de ouvir um pedido feito por sua esposa. Segundo ele a mulher pediu mais tempo para cuidar de si mesma já que dedica sua rotina exclusivamente para cuidar do filho do casal, que tem 6 meses.

De forma anônima o homem conta que antes de ter um filho com sua esposa eles conversaram e chegaram ao acordo de que ela seria a principal responsável pelos cuidados da criança enquanto ele seguiria com a realização das tarefas domésticas em paralelo a seu trabalho noturno.

“Quando falo isso quero dizer que minha esposa faz algumas coisas essenciais e que forem necessárias enquanto eu durmo durante o dia, já que trabalho de noite. No entanto a parte pesada do trabalho fica comigo. Eu aspiro e esfrego o chão, lavo a roupa, a louça, os banheiros, faço o jantar e as compras”, conta o homem.

“Por outro lado, ela leva nosso filho ao médico, acorda com ele durante a noite (nos dias em que estou trabalhando), cuida dele durante o dia e prepara as refeições específicas para o bebê”.

Ela pediu mais tempo

Explicando a situação, o homem conta que sempre que pode passa tempo com a esposa e o filho, se dedicando a fazer as refeições para eles quando chega do trabalho e antes de sair para trabalhar, além de brincando e ajudando com as tarefas referentes ao bebê no tempo restante.

“Recentemente ela perguntou se eu posso me dedicar mais aos cuidados do nosso filho porque ela precisa de um tempo para si mesma. Eu pensei que ela estava querendo mais tempo para sair com suas amigas enquanto eu fico responsável pelo bebê, mas não era bem isso”.

“Ela quer que eu diminua meus períodos de descanso ao chegar do trabalho para que ela possa descansar enquanto está acordada. Eu sei que ser mãe e dona de casa é cansativo e estressante, mas ela não faz nada além de só cuidar do bebê porque eu faço todas as demais tarefas”.

Leia também: Homem é duramente criticado na internet após dar sua opinião sobre crianças

Finalizando seu relato, ele explica que o que mais o chateia é o fato de que ela se recusa a assumir qualquer outra tarefa em troca do espaço solicitado, o deixando sobrecarregado com suas obrigações.

Para os usuários do Reddit, eles precisam pensar em outras formas de dividir as tarefas para que se torne uma divisão justa. “Essa divisão é completamente ridícula. Ela precisa tem mais tempo sem o bebê e você de mais tempo com o bebê, mas também precisam equilibrar mais as tarefas de casa”.

“Parece que você está assumindo tarefas pelos dois e isso está sendo demais para você. É necessário considerar diversos fatores e talvez discutir com ela sobre como tudo isso os afetaria”, comentou outra pessoa.