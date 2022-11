Vídeo impacta ao mostrar jacaré inteiro encontrado dentro de cobra píton invasora; assista

Especialistas encontraram um jacaré inteiro dentro de uma cobra de espécie invasora na Flórida, nos EUA.

O registro foi compartilhado recentemente no Instagram pela especialista @rosiekmoore.

A píton birmanesa é uma das maiores cobras do mundo.

“As pítons birmanesas devem ser sacrificadas na Flórida. Esta cobra foi sacrificada por aqueles que o encontraram e entregue a um laboratório de pesquisa para necropsia e coleta de amostras científicas”, informou.

Devido ao ambiente subtropical do sul da Flórida, emparelhado com a longa vida útil e rápida reprodução das pítons birmanesas, essas cobras invadiram com sucesso áreas ecologicamente sensíveis, como o Parque Nacional de Everglades.

“Isso representa uma ameaça para uma variedade de vida selvagem, devido às amplas preferências alimentares das pítons”, completou.

A postagem rapidamente se tornou viral e gerou inúmeras dos usuários impressionados.

O vídeo já conta com mais de 17 milhões de reproduções. Confira publicação:

Vídeo capta momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’ no Pantanal

Em outro registro impressionante, vídeo captou o momento em que ariranhas põem uma onça-pintada ‘para correr’ na mesma região.

O registro, feito próximo do Parque Estadual Encontro das Águas, foi compartilhado no Instagram por @ailton_lara.

“Na época da seca no Pantanal muitos animais se concentram ao longo de rios, baias e lagoas. Por conta da grande biodiversidade de espécies de animais, a atenção fica redobrada pelos mais vulneráveis neste cenário de grande importância ecológica, sendo que um depende do outro para manter o ecossistema equilibrado”.

“Esse vídeo foi feito enquanto eu e alguns turistas estrangeiros navegávamos pelo Rio São Lourenço, próximo ao Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal Mato-grossense, região do Porto Jofre”, detalhou na postagem. Confira vídeo: