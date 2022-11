Pais geram polêmica após mostrar como ‘tatuam’ bebê de apenas 10 meses

O que para os pais de um bebê de 10 meses seria um momento de “orgulho” após compartilharem o resultado de uma tatuagem feito no filho, vídeo este que superou as 17 milhões de visualizações, se converteu em um cenário de críticas, após internautas reclamarem da suposta “dor” física que ambos teriam submetido à criança.

Com a repercussão negativa, Jayda Harris, a mãe do bebê que administra a conta no TikTok, precisou esclarecer a forma como na verdade o desenho de um coração, com a palavra “mãe”, em inglês, foi feito.

Como se pode conferir no registro compartilhado na plataforma de vídeos, a tatuagem na perna do bebê foi feita com um aerógrafo, o que da mesma forma nem todos receberam com uma visão positiva.

Para frear um pouco o rumo negativo que a produção vinha tomando, os pais ainda ressaltaram que “nenhum bebê saiu ferido na criação dessa adorável lembrança”.

Em declaração, Harris disse que a tinta não era tóxica e que saiu na mesma noite, situação esta que foi demonstrada em um novo vídeo divulgado no TikTok. Confira a seguir. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Com informações do portal Meganoticias.

