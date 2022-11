Mulher se assusta após homem pedir um copo de leite durante o primeiro encontro

Uma mulher afirma ter se assustado durante um encontro romântico depois que seu pretendente optou por pedir um copo de leite durante um jantar a dois.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ela procurou o suporte do fórum online Mumsnet para entender se a situação foi realmente tão estranha quanto ela imaginou.

Segundo seu relato, compartilhado de forma anônima, ela revela ter se sentido “um pouco enojada” depois que o homem optou pela bebida inusitada enquanto os dois aproveitavam o jantar em um restaurante.

“Foi nosso primeiro encontro desde que nos conhecemos pela internet. Decidimos sair para jantar e, à primeira vista, ele realmente era tudo o que dizia ser. Eu o achei atraente, mas as coisas mudaram quando ele decidiu pedir as bebidas e optou por um copo de leite ao invés de algo mais comum para a ocasião”, revela.

Ela se espantou com o pedido do homem

Espantada com a atitude do homem, a mulher afirma que a escolha da bebida causou estranheza e a fez reconsiderar sua opinião a respeito dele.

“Sinceramente, foi a primeira vez que eu vi alguém fazer isso em um restaurante e achei muito estranho. Isso acabou me fazendo ficar distante dele. Ainda estou tentando entender o motivo de ter achado isso tão desagradável e não consigo pensar na razão pela qual fiquei enojada com esse pedido”.

Em pouco tempo a publicação foi inundada por comentários de outras pessoas que, assim como ela, ficaram completamente espantadas com a escolha do homem.

“Foi um pedido relativamente infantil da parte dele, isso também me desanimaria”, comentou uma pessoa.

“É bem estranho e definitivamente não é o que você deveria optar como primeira escolha de bebida durante um jantar entre adultos. Parece mais algo que você daria para uma criança durante um lanche noturno”, comentou outra.

No entanto, houve quem concordasse com a atitude do homem e quem até analisasse o cardápio como um todo: “Depende muito do que vocês estavam comendo. Talvez com um prato de curry ou algo mais apimentado não seja tão estranho. Tenha em mente que hambúrguer com milk-shake é algo aceitável e ele pode apenas não gostar da textura de um shake. Agora se for um restaurante chique de massas e carnes, aí é um pouco estranho”.

“Eu definitivamente não ficaria incomodada com essa situação. É bem melhor do que pedir álcool e é um bom sinal”, finalizou outra pessoa.