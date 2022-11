Mulher se arrepende após dar um ‘apelido indelicado’ para seu cachorro

Uma mulher está profundamente arrependida após dar um apelido, aparentemente inofensivo, mas indelicado, para seu animal de estimação. Segundo ela, seu cachorro decidiu atender aos comandos somente ao apelido que já a fez passar por situações embaraçosas.

Conforme o desabafo, publicado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a tutora explica que escolheu a dedo o nome de sua cachorrinha: Molly. No entanto, quando o animal ainda era um filhote, ela decidiu utilizar um “apelido inofensivo” para se referir a ela, mas não esperava que ela deixasse de atender a comandos quando chamada pelo nome.

“Minha cachorra se chama Molly, mas por algum motivo eu decidi chamá-la de ‘Minha Pequena Cagona’ quando eu era mais nova e esse apelido inofensivo acabou pegando”.

“Parando para pensar agora, 10 anos depois, eu nem me lembro de onde tirei essa ideia. Acho que deve ter sido depois dela fazer suas necessidades no lugar errado”, conta.

Ela não sabe como contornar a situação

Segundo a tutora, tudo ficou mais complicado quando Molly decidiu deixar de responder a comandos quando chamada pelo seu nome e passou a aceitar somente o apelido.

“Ela pensa que aquele é seu nome e só obedece a comandos quando chamada daquela forma. Se ela sai correndo eu preciso gritar o apelido para ela voltar”.

“Imagine que ótimo eu começar em um novo emprego e alguém descobrir o apelido do meu cachorro. Eles vão ficar tipo: ‘Olha que mulher estranha, escolheu um nome indelicado para seu cachorro’”.

“Sei que é possível ensinar os cães a responderem a um novo nome. Tente dizer o nome dela de forma rápida e intercalada com o apelido, aos poucos ela vai associando, mas ela parece ignorar os chamados propositalmente”.

Sensibilizados com a história da mulher, alguns usuários da plataforma decidiram compartilhar suas experiências e revelaram que também tem apelidos ‘indelicados’ para seus animais de estimação.

“Meu gato se chama Blitz, mas em casa o chamamos carinhosamente de ‘pançudo’”, comentou uma pessoa.

“Meu cachorro tem um nome comum, mas em casa o chamamos de peludinho por causa dos pelos longos em seu rabo”, finalizou outra.