Mãe se irrita após os sogros insistirem em acordar seu bebê a todo momento

Uma mãe de primeira viagem está passando por momentos delicados enquanto mora na casa de seus sogros. Segundo ela, mesmo sabendo que o bebê está dormindo os sogros insistem em acordá-lo a qualquer momento.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe decidiu desabafar sobre o ocorrido. Para isso, ela fez uma postagem no Reddit onde contou sua história de forma anônima.

“Estou grata por meus sogros nos deixarem morar com eles enquanto economizamos para comprar a nossa casa própria, então sempre tento ser o mais gentil possível com os dois e mantenho todas as nossas coisas extremamente limpas e organizadas”.

“O berçário do meu bebê fica ao lado da cozinha e nós costumamos colocar alguns sons ambientes para ajudá-lo a dormir, o que deixa meus sogros cientes sobre seus momentos de descanso. Além disso, nós também nos alternamos ao lado do berço para acompanhar o bebê durante os cochilos”.

A atitude de seus sogros começou a incomodar

Segundo a mulher, mesmo estando cientes dos cochilos do neto, os pais de seu companheiro insistem em bater na porta do quarto do bebê de forma a acordar a criança em meio a seus momentos de sono.

“Eles batem na porta forte e de forma intencional, isso e para qualquer coisa, até mesmo para tirar dúvidas e fazer solicitações desnecessárias”, comentou a mãe.

“Meus sogros já admitiram que sabem quando o bebê está dormindo, mas ainda assim batem na porta para comentar sobre a forma como ele dorme ou até mesmo para perguntar se um pedaço de isopor é lixo!”, desabafa.

“Ao mesmo tempo não adianta falar com eles e nem usar a tática do ‘você acordou o bebê, você o faz dormir’, eles definitivamente não são as pessoas mais calmas para lidar com um bebê chorando e não sabemos mais o que fazer”, finaliza.

Para os usuários da plataforma tentaram dar sugestões para os pais lidarem com a situação, mas a mãe segue em dúvida sobre a efetividade das ideias propostas: “Tente trancar a porta ou coloque uma vedação de som”, comentou uma pessoa.

“Coloque uma placa na porta pedindo para enviarem uma mensagem caso precisem falar com você”, sugeriu outra.