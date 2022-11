Madrinha é hostilizada durante casamento por se recusar a cobrir suas tatuagens

Uma madrinha relatou ter sido hostilizada durante os preparativos para o casamento de sua melhor amiga. Segundo ela, a mãe do noivo e o próprio noivo a acusaram de agir de forma desrespeitosa por se recusar a cobrir suas tatuagens.

Conforme o desabafo anônimo feito no Reddit, a mulher, de 34 anos, conta que foi convidada por sua melhor amiga para ser uma das madrinhas na celebração de seu casamento. Convite este que foi aceito na mesma hora.

Preocupada com o fato de alguns membros da família do noivo serem mais “tradicionais” e “conservadores”, ela questionou a amiga sobre cobrir suas tatuagens, que ocupam seus braços, peito e parte do pescoço, e juntas decidiram por um vestido de mangas longas que diminuía a exposição dos desenhos.

“Para minha amiga, Tina, isso não era um problema, então buscamos um vestido que cobrisse a maior parte das tatuagens”, revela a madrinha.

O noivo e sua mãe não pensaram da mesma forma

As coisas começaram a sair do controle quando a madrinha e a noiva foram surpreendidas pela visita de uma maquiadora profissional durante a manhã do casamento.

“Nós não contratamos um serviço de maquiagem, e descobrimos naquele momento que a sogra dela havia contratado uma maquiadora especializada na cobertura de tatuagens para terminar de cobrir as partes visíveis dos desenhos em minha pele”.

Aparentemente, a decisão foi tomada depois que a mãe do noivo não se contentou em ver que o vestido cobria apenas os braços da madrinha. “Ela afirmou que eu ia estragar as fotos do casamento e chatear a avó do noivo”.

“Nós recusamos a oferta da maquiadora e minha amiga apoiou minha decisão a todo momento. Pedimos desculpas à maquiadora, mas ainda assim a sogra da minha amiga passou a me criticar duramente por ter desrespeitado sua vontade”.

“Depois de uma hora, o noivo apareceu e gritou comigo, me acusando de não estar ligando para o casamento e por ter feito sua mãe gastar dinheiro com a maquiagem para cobrir minhas tatuagens. Eu agi errado nessa história?”, finaliza a mulher.

Para os comentaristas, os únicos errados na história toda são o noivo e sua mãe.

“Você se ofereceu para cobrir as tatuagens e a noiva disse que você não precisava se importar com isso. Ela ainda te defendeu então não é culpa sua a forma agressiva como eles lidar com a situação. Se fosse sua amiga, estaria repensando esse casamento”, comentou uma pessoa.

“O fato do noivo ter se voltado contra você é um grande sinal de alerta para sua amiga. A mãe dele agiu por baixo dos panos, era com isso que ele deveria estar se preocupando”, comentou outra pessoa.