Jovem influencer fatura mais de R$ 180 mil por mês de pessoas que pagam para vê-lo dormir

Você possivelmente já deve ter visto as mais diversas iniciativas protagonizadas por influenciadores, não é mesmo? Mas, já viu o caso em que uma pessoa fatura uma alta quantia mensal apenas permitindo que as pessoas o vejam dormir?

Bom, sobre o questionamento deixado acima, trata-se da história de vida do jovem influencer, Jakey Boehm, que entrou para o ramo que apelidou de “Festa do Sono”, e hoje fatura mensalmente cerca de € 32 mil euros, equivalente a R$ 180.800,27 (câmbio de 17 de novembro de 2022, às 13h18, horário de Brasília).

Para quem ficou curioso, o quarto de Boehm não se trata apenas do local em que dorme, mas sim de um ambiente totalmente personalizado com diversas câmeras, ativadas sempre às 22h, no qual além de poderem apreciá-lo dormindo de forma exclusiva, os internautas ainda podem acionar alguns dispositivos específicos, gerando um cenário conturbado e que, consequentemente, o desperta durante à noite.

Veja logo após o destaque um dos registros compartilhados em sua conta do TikTok. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

E como era de se esperar, a iniciativa do jovem influencer recebeu diversos comentários de internautas, dentre eles:

“E a conta de luz”;

“Isso é muito apenas para ter visualizações”;

“O que ele faturou, vai ter que usar para pagar a conta de luz”.

Mas e você, o que acha desta ideia?

Com informações do portal Publimetro Argentina.

