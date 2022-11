Homem exige que namorada pare de consumir frutos do mar por conta de sua alergia

Um homem está afirmando que sua namorada está agindo de forma “irresponsável e irracional” por se recusar a parar de consumir frutos do mar mesmo após saber que ele é alérgico a este tipo de alimento.

Segundo relato, publicado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, o homem exigiu que a namorada pare de consumir frutos do mar por conta de sua alergia e se surpreendeu ao receber uma resposta negativa por parte da mulher, que apesar disso diminuiu a frequência com a qual consome este tipo de alimento.

“Sou alérgico a frutos do mar e, infelizmente, minha namorada adora este tipo de alimento. Desde que nos conhecemos há 3 anos ela vem se esforçando para diminuir a frequência com a qual consome frutos do mar e eu realmente fico agradecido por isso, mas eu gostaria que ela parasse por completo de consumi-los”, conta o homem.

“Um dia desses ela saiu para jantar com as amigas e quando chegou em casa me impediu de beijá-la porque tinha comido frutos do mar no jantar”.

Ele não gostou da recusa da namorada

Desanimado com a resposta da companheira, o homem então pediu a ela que pare de consumir frutos do mar como uma forma de “prevenir incidentes relacionados com sua alergia”.

“Sinto que ela deveria desistir de sua paixão por frutos do mar para o bem do nosso relacionamento. Ela ficou chateada com meu pedido e disse que não vai parar de comê-los”.

“Este tipo de alimento tem um apelo emocional para ela pois ela cresceu desfrutando de frutos do mar com sua família, então eu entendo que seja difícil, mas acho que se ela se importasse comigo estaria disposta a fazer este sacrifício”, finaliza o homem.

Para outros usuários da plataforma, a atitude dele é que está sendo irracional: “Então está tudo bem ela abrir mão de algo importante para ela sendo que você não pode abrir mão de algo importante para você?”, questionou uma pessoa.

“Tenho alergia a ovos, peixes e frutos do mar e ainda assim sou casada, tenho filhos e vivo bem com eles e com meu marido. Você que só pensa em si mesmo e esquece de considerar o outro”, comentou outra pessoa.

“Meu companheiro tem uma alergia mortal a frutos do mar e ainda assim me incentiva a comer esse tipo de alimento quando saímos. Tudo o que preciso fazer é escovar os dentes, passar fio dental e caprichar no enxaguante bucal antes de beijá-lo”, finalizou outra.