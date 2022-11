Não é só em filmes ou no livro ‘Guia do Mochileiro das Galáxias’ que isso acontece. Uma família vive em uma rotatória há mais de 40 anos pois se recusa a sair de lá. A solução? Construir a estrada em torno da casa.

Segundo publicado pelo site The Mirror, David John e Eirian Howatson se mudaram para a residência localizada em Denbighshire, País de Gales, no de1960, duas décadas antes de serem apresentados os planos da construção da rotatória. Eles se recusaram a sair depois de serem informados que não podderia construir outra casa do estilo bangalô na pequena propriedade. Sendo assim, as ruas foram feitas no entorno da casa.

Família que se recusou a sair de casa mora em rotatória há mais de 40 anos Imagem: reprodução The Mirror/Google

o David John faleceu em 1980, quando a rotatória foi concluída, mas a família Howatson permanece no local até hoje, mesmo após 42 anos. Os Howatsons são uma família composta por sete filhos, doze netos e que visitam a rotatório com frequência.

“Não precisamos nos preocupar com nenhum vizinho, mas a vida na rotatória às vezes fica agitada. especialmente quando os netos estão aqui. Eu moro na rotatória há mais de 40 anos, então é praticamente tudo que eu sei. Nós moramos aqui por 20 anos antes disso também, então está na família há muito tempo”, disse Clwyd Howatson, de 64 anos.

Após tanto tempo, o homem já se acostumou a viver na residência, mas as pessoas sempre fazem as mesmas perguntas: a primeira é “como você faz para chegar na sua casa?” e a segunda é “é barulhento?”

Ele explica que é como viver em qualquer estrada, mas que fica barulhenta só em horário de pico. “Sair da rotatória, por outro lado, pode ser um pouco desafiador. As pessoas não esperam que alguém saia de lá”.

Clwyd diz que ele até pode se mudar em algum momento da sua vida quando for mais velho, mas que espera que a casa fique com sua família.