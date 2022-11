‘Deixei meu marido por outro homem após ter um caso para salvar meu casamento’

Uma mulher afirma que sua última tentativa para salvar um casamento de 18 anos acabou sendo suficiente par decretar o fim da relação. Em um relato, compartilhado pelo The Mirror, ela revela como a situação inusitada aconteceu.

Identificada como Lisa, a mulher conta que estava em um casamento de 18 anos quando começou a ter alguns problemas em sua relação com o então marido. Segundo seu relato, os dois estavam juntos desde a época da escola e nos últimos tempos ela sentiu que o amor entre eles havida “morrido”.

Permanecendo na relação por conta do impacto que o divórcio poderia causar nos filhos do casal, ela decidiu seguir os conselhos de alguns amigos que a persuadiram a ter um caso com outro homem na tentativa de “trazer a paixão pelo marido de volta”.

“Eu e meu marido nos conhecemos desde crianças, crescemos juntos na mesma cidade e nos casamos muito jovens. Não me arrependo disso pois foi um grande momento. Tivemos nossos altos e baixos e temos dois filhos incríveis juntos”, conta.

“Com as crianças ocupando todo o nosso tempo e o dinheiro contado para os gastos com a casa, nós acabamos não tendo um tempo de qualidade juntos. Não sei o que aconteceu com isso tudo, mas apenas não consigo vê-lo da mesma forma e percebi que a atração que tinha por ele foi sumindo. Isso me deixou triste e eu comecei a questionar meus sentimentos por ele”.

Uma amiga sugeriu que ela tivesse um caso

Segundo Lisa, a sugestão inusitada foi feita por uma amiga que afirmou ter buscado um caso como forma de reafirmar seus sentimentos em relação ao marido.

“Algumas pessoas além dela também me recomendaram isso. Disseram que seria uma ‘aventura inofensiva’ e que ninguém precisaria saber. Eles falaram que era algo emocionante e que eu deveria tentar isso”.

Persuadida pelas experiências dos amigos, ela buscou um site focado em encontros extraconjugais e em pouco tempo encontrou o “homem perfeito”, no entanto, ele se tornou “perfeito demais” para ser apenas um caso.

Após 3 meses de relacionamento com o outro homem, ela decidiu que estava na hora de colocar um ponto final em seu casamento, e pediu a separação.

“Meu marido ficou arrasado, chocado e com raiva de mim. Eu sei que quebrei seu coração, e quando ele ficou extremamente irritado eu notei que nunca o vi tão bravo assim antes”, conta.

Segundo ela, o marido ainda tentou convencê-la a mudar de opinião, mas isso não aconteceu.

“A conexão com meu namorado foi instantânea, ele me deixou à vontade e tivemos experiências similares em nossos relacionamentos anteriores. Estou preocupada em ter tomado a decisão errada porque agora não tem mais volta. Meus filhos mal falam comigo desde que comuniquei a decisão a eles e estou desesperada esperando que me perdoem”, conta.

“Está sendo difícil passar por tudo isso, mas tenho que me lembrar dos motivos pelos quais estou tomando essa decisão. Sinto que eu abri os olhos e que não posso continuar com as mentiras que contava a todos”, finaliza.