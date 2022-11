Cliente compra calças na internet e acaba com as pernas ‘totalmente manchadas’

Um relato inusitado foi compartilhado por um TikToker que se surpreendeu após comprar um par de jeans em um conhecido brechó online. Segundo ele, suas pernas ficaram completamente “tingidas de tinta preta” após utilizar a nova peça.

Conforme publicado pelo The Mirror, o comprador, Alex, compartilhou um vídeo mostrando sua indignação após utilizar a peça pela primeira vez. Segundo relato, suas pernas ficaram completamente tingidas após a peça desbotar depois de apenas 1 dia de uso, mesmo sem ter qualquer contato com a água.

Surpreso com a situação, Alex registrou as imagens em um vídeo que foi publicado em seu perfil no TikTok e rapidamente viralizou entre seus seguidores e outros usuários da rede social.

Atualmente, a publicação ultrapassou a marca de 25 mil visualizações e já recebeu diversos comentários de outras pessoas que ficaram igualmente perplexas com a situação.

Veja:

Mesmo sem tomar chuva, as calças desbotaram!

No breve registro, Alex revela que suas pernas ficaram com manchas pretas devido a transferência do pigmento das calças para sua pele. Situações deste tipo normalmente acontecem em caso de contato com a água, mas aparentemente este não foi o caso.

“Comprei um par de jeans na internet, precisava das calças para o trabalho e precisei fazer uma compra de última hora. Não tomei chuva e também posso garantir que as calças não tiveram contato com a água. Ainda assim, acabei com as pernas completamente manchadas de corante preto”.

Rapidamente algumas pessoas compartilharam experiências semelhantes e soluções para o problema de Alex: “Os jeans desta loja em específico sempre acabam manchando com certa facilidade. Isso é frustrante. Eu lembro de passar pelo mesmo e precisar correr para lavar as pernas ao chegar em casa”.

“Sempre lave jeans escuros antes de usá-los. Não importa o preço e a marca, a tinta sempre transfere para a pele”, comentou outra pessoa.

“E é por esse motivo que sempre devemos lavar as roupas antes de utilizá-las”, finalizou uma terceira pessoa.