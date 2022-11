Casal faz sucesso na internet ao mostrar 54 cm de diferença de altura

Todo casal tem suas diferenças, mas neste é visível para todos: com 54 cm de discrepância na altura, um casal residente dos Estados Unidos está viralizando nas redes sociais ao mostrar como funciona o dia a dia deles.

Brooke Dostillio e seu namorado Dylan Painter têm feito sucesso ao compartilhar vídeos com depoimentos engraçados no TikTok. “Eu realmente gosto da nossa diferença de altura, é definitivamente muito útil com certas coisas”, disse ela, em entrevista ao portal britânico The Sun.

Brooke tem 1,52 m; já Dylan mede 2,08 m. Eles se conheceram durante a universidade, através de um aplicativo de namoro. Atualmente, ele é jogador profissional de basquete, pelo time alemão Trier Gladiators, enquanto ela segue carreira na área de psicologia.

Com tanta diferença entre alturas, a pergunta que mais recebem dos internautas é: existe problemas durante o sexo?

“As pessoas no on-line ou pessoalmente sempre perguntam como ‘isso’ funciona e se nossa diferença de altura muda em alguma coisa na nossa intimidade, o que não acontece”, esclareceu Brooke.

“Quando demos nosso primeiro beijo, tínhamos que estar sentados, e quando nos beijamos agora, ele tem que se inclinar muito. Mas eu gosto disso”, reconhece ela.

Contudo, para Brooke qualquer mínimo incômodo em estar com alguém tão alto é imediatamente substituído por uma série de benefícios.

“Se eu não conseguir alcançar as coisas na cozinha ou em cima do guarda-roupa, ele pode pegar, e se alguma coisa cair ou estiver debaixo da cama, é mais fácil para mim pegar. Depois de estar com Dylan, não conseguia imaginar estar com alguém mais próximo da minha altura. Fiquei tão confortável com isso e nunca mudaria isso”, revelou.

