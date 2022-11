“Auto endoscopia”? Médico viraliza com vídeo de exame complexo em si mesmo

Um médico está viralizando nas redes sociais após demonstrar em si mesmo como funciona um exame de endoscopia.

O vídeo foi feito pelo gastroenterologista Nitin Joshi, funcionário do Galaxy Hospital em Nanded, cidade da Índia. Mas quem postou foi Keith Siau, um especialista em saúde intestinal - e logo se tornou um viral, com milhares de visualizações (via Galileu).

Nas imagens, dá para ver o médico inserindo o tubo com a câmera acoplada na própria garganta. No começo, o esôfago aparece e é seguido pela visualização do trato gastrointestinal superior.

O procedimento geralmente é feito com o paciente sedado, em que um profissional de saúde treinado (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, etc.) insere um tubo pela garganta. Contudo, da forma como foi feito é algo bem incomum.

“Esta foi provavelmente a primeira vez na Índia que uma endoscopia digestiva alta foi realizada por um gastroenterologista em si mesmo”, disse o Galaxy Hospital.

O objetivo da endoscopia é coletar um pedaço de tecido do sistema digestivo para teste, para diagnóstico de doenças como câncer, úlcera, doença celíaca e gastrite.

Já o experimento do médico tinha um outro objetivo: avaliar a dor e o sofrimento de pacientes que passam pela endoscopia - principalmente quando o profissional de saúde não aplica adequadamente a sedação.

Também se tornou uma aula sobre as melhores formas de se manusear os endoscópio.

O esforço valeu a pena: além da aula, Joshi recebeu um certificado do Livro dos Recordes da Índia, informando que o procedimento foi feito de forma segura sem supervisão de outro médico.

Alguns médicos não encararam com bons olhos a atitude do colega. “As chances de efeitos adversos agudos, incluindo eventos cardiopulmonares, existem”, apontou o professor Arun Babu, do Departamento de Pediatria do Instituto de Ciências Médicas da Índia.

Leia também: Giovanna Ewbank compartilha fotos de Titi e Bless e encanta fãs