A história do jovem que buscava amor pela internet e terminou morto ao viajar para outro país

O que para Paul Nguyen, um jovem de 27 anos, que morava na Califórnia, nos Estados Unidos, era a oportunidade de se divertir e conhecer possivelmente o amor de sua vida ou alguém especial, terminou em uma tragédia e em sua morte após uma viagem recente à Colômbia

Segundo descreve o portal Publimetro, Paul havia viajado ao país vizinho ao Brasil com um amigo e estava na cidade de Medellín, quando conheceu uma mulher através do aplicativo de encontros, Tinder.

Nguyen e a mulher se encontraram em uma das áreas mais exclusivas da cidade e logo se dirigiram para outra região, que foi a última vez em que foi visto com vida.

Depois de notar que o amigo não retornou de seu encontro, o companheiro de viagem do jovem buscou a polícia para reportar seu desaparecimento. E, infelizmente, após as respectivas investigações, a polícia encontrou o corpo de Paul sem vida. As análises prévias indicam que ele foi drogado e roubado.

Agora, além das movimentações feitas em seu cartão de crédito, a família de Nguyen tem sua última foto compartilhada na rede social, na qual aparece com a mulher com quem havia marcado o encontro e que poderia estar envolvida com o acontecido. Com o desfecho trágico, a irmã de Paul pede doações para que o corpo seja trasladado e enterrado em seu país.

