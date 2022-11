Segurança de hospital é flagrado ‘atendendo’ paciente que já morreu; veja vídeo

Imagens da câmera do Hospital Finochietto, na Argentina, repercutiram nas redes sociais após um segurança do centro médico atender e anotar os dados de uma pessoa que já morreu. Vamos entender melhor os detalhes deste caso?

Ao analisar a gravação, pode-se conferir o momento em que a porta se abre e então rapidamente o profissional se levanta para atender “alguém”. O ponto que chamou a atenção e repercutiu é que segundo as imagens, não há nenhuma pessoa e o segurança aparece falando sozinho.

No vídeo, que intrigou internautas e levantou diversas teorias, é possível notar ainda que o funcionário chega a oferecer uma cadeira de rodas para a suposta paciente.

Além do caso do segurança que viralizou, você pode se interessar por:

Segundo destaca o portal Infobae em sua conta do Instagram, horas depois, ao notar que a mulher ainda não tinha deixado o hospital, o segurança entrou em contato com os médicos que lhe informaram que era impossível que tal senhora estivesse no local, uma vez que após validados os dados, foi confirmado que a paciente havia falecido na noite anterior.

Como era de se esperar, além das milhares de visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Até a porta se abre”;

“Pensei que o guarda já estivesse acostumado a isso. Coitado!”;

“Esta noite eu durmo com meu cachorrinho”.

E então, quer ver este momento que viralizou na internet? Veja abaixo o vídeo divulgado nas redes sociais. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

+ Você pode se interessar por estes conteúdos de nosso site: