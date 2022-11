A 270 milhões de anos-luz de distância, um par de galáxias entrelaçadas está colidindo, criando novas estrelas a uma taxa mais de 20 vezes maior que a da nossa Via Láctea.

Como detalhado pela NASA, é possível ver a nova perspectiva de Telescópio Espacial Webb do fenômeno no registro 1, bem como do Telescópio Espacial Hubble (imagem 2).

Na segunda imagem, tirada por por Hubble na luz visível, os centros das galáxias são mais obscurecidos pela poeira escura.

Com sua poderosa visão infravermelha, o Webb é capaz de complementar os dados do Hubble e perfurar o véu gasoso, revelando núcleos galácticos brilhantes.

O gigantesco fenômeno explosivo captado pelo Telescópio James Webb da NASA no espaço

Como detalhado pela NASA, no registro 1, é compartilhada uma imagem do telescópio Webb do par galáctico IC 1623. As duas galáxias parecem estar girando juntas em uma bola azul e rosa no centro do quadro.

Braços espirais longos e azuis se estendem verticalmente, fracos nas bordas. Gavinhas de gás quente se espalham horizontalmente sobre os braços azuis, principalmente rosa coral brilhante com muitos pequenos pontos dourados de formação estelar.

O centro desta bola de galáxias em fusão é extremamente brilhante, irradiando oito grandes picos dourados de difração. O fundo é preto, com muitas galáxias minúsculas em laranja e azul.

No registro dois, é possível ver uma imagem rotulada do Hubble do mesmo par galáctico. O núcleo de uma galáxia está acima e ligeiramente à esquerda da outra.

Braços espirais finos estão se fundindo entre e ao redor dos núcleos azuis claros. No topo do centro desta fusão, existem muitas pequenas regiões de formação de estrelas brilhando em roxo rosado, bem como uma faixa de poeira cor de ferrugem.

Ainda de acordo com as informações, o fundo é preto com galáxias fracas. Confira publicação:

Texto com informações da Agência Espacial Americana