Nome ‘incomum’ causa tensão entre nora e sogra: ‘São 14 anos errando meu nome’

Uma mulher está perto de comprar uma grande briga com sua sogra por causa de seu “nome incomum”. Segundo relato, realizado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mulher está há 14 anos tentando fazer a sogra escrever e falar corretamente seu nome.

Sem revelar o nome em questão, a mulher conta que, apesar de ser incomum, ele não tem uma grafia muito complexa, o que já seria suficiente para que os erros e dúvidas deixassem de acontecer após uma única explicação.

“Meu nome tem 5 letras e não é difícil, apesar de ser incomum. No entanto, faz 14 anos que minha sogra insiste em me chamar da forma errada “, conta a mulher.

“Sempre que ela manda mensagens ou e-mails dou de cara com meu nome escrito da forma errada logo na primeira linha. Eu já tentei ensiná-la, mas ela continua escrevendo errado”.

14 anos insistindo no erro

Em seu desabafo, a mulher explica que inúmeras vezes já tentou ensinar a sogra sobre a forma correta de escrever seu nome, mas em todas as ocasiões a mãe de seu marido não presta atenção ou “não se importa” com as explicações.

Para ela, essa atitude é extremamente desrespeitosa e falta pouco para isso desencadear uma grande confusão, já que ela está farta dos erros constantes.

“Hoje nós recebemos os cartões de Natal e, sem surpresas, ela escreveu meu nome errado de novo. Eu realmente não consigo entender os motivos dela e os motivos pelos quais isso ainda me deixa tão irritada. Alguém pode me ajudar?”.

Leia também: Jovem abandona namorado para morar com o ex e exige que homem entregue o cachorro dele

Para os usuários da plataforma ela não está errada em se sentir irritada com a situação. “Ela errar o seu nome tantas vezes, por tanto tempo e mesmo depois de tantas explicações claramente faz você se sentir invisível e desprezada”, comentou uma pessoa.

“As atitudes dela te diminuem como pessoa, é normal ficar irritada”, acrescentou um segundo comentário.

Entre as respostas da publicação, algumas pessoas até mesmo sugeriram que ela “pague na mesma moeda”: “Sempre que for enviar algo escrito tente mudar alguma letra do nome dela. Quando ela vier te questionar, o que ela certamente vai fazer, você pode apenas virar e dizer que achava que essa era uma pequena ‘forma carinhosa’ de vocês se referirem uma à outra”.