Noivado termina após mulher tatuar o rosto e esconder do noivo de sua família

Um homem está preocupado com a saúde mental de sua ex-noiva depois que a mulher decidiu fazer uma grande tatuagem em seu rosto e se isolou do convívio com ele e demais familiares.

Em um desabafo feito no Reddit, o homem pediu por apoio e orientação aos demais usuários da plataforma por não saber como lidar com a situação. De forma anônima ele conta:

“Minha noiva, Kim, tirou recentemente alguns dias de atestado no trabalho por motivos de saúde. Ela não contou para familiares, amigos ou para mim, mas ela decidiu fazer uma grande tatuagem em seu rosto”.

“Em momento algum, nos 6 anos que ficamos juntos, ela manifestou a vontade de fazer uma tatuagem e muito menos mentiu sobre qualquer situação. Só descobrimos sobre a tatuagem quando a irmã decidiu visitá-la de forma forçada e descobriu os desenhos”.

Ela terminou o relacionamento

Seguindo com seu relato, o homem explica que Kim tem origem asiática, e que a tatuagem é um grande tabu para seus familiares. “Ela tatuou diversos símbolos japoneses descendo por toda testa e por baixo dos olhos. Segundo a irmã dela, as tatuagens são conectadas ao crime e fazem com que as pessoas sejam menosprezadas em sua cultura. Os pais dela estão inconsoláveis”.

“Ela me ligou ontem e se sentiu ofendida com as reações, eu disse que foi algo impulsivo e insano por parte dela principalmente porque ela trabalha com atendimento ao público financeiro e no instante em que seu chefe descobrir sobre as tatuagens, a carreira dela está acabada”.

“Estou preocupado com ela, isso não é normal. Ela me bloqueou e passou a ignorar todos nós. Acordei com uma caixa contendo o anel de noivado dela e algumas coisas que eu lhe dei de presente. Em quase sete anos de relacionamento ela nunca agiu desta forma. Estou preocupado e não sei como agir”, finaliza o homem.

Para os usuários, a mulher realmente parece estar passando por alguma situação que não quer revelar. “Se ela está realmente agindo de forma tão estranha como você fala, então pode sim estar acontecendo algo de errado. Não tenho ideia de como entrar nesse assunto, mas diria que ela precisa ser avaliada por um médio. Sinto muito”.

“Estou ao lado de uma amiga que recentemente assumiu um estúdio de tatuagens e eles tem uma grande regra: nunca fazer a primeira tatuagem de uma pessoa no rosto”, comentou outra pessoa.