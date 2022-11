Mulher se submete à cirurgia de mudança de sexo para viver história de amor

Até onde você iria por amor? Duas mulheres indianas se apaixonaram perdidamente, mas seus pais não concordavam com a união homoafetiva. Assim, uma delas resolveu se submeter à cirurgia de mudança de sexo para, então, poder se casar com a amada.

A história foi contada pelo “India.com” e reproduzida pelo “Extra”. Meera Kuntal é professora de Educação Física em uma escola pública. Ela e a aluna Kalpana permaneceram amigas íntimas por dois anos. Em 2018, porém, elas assumiram um relacionamento.

Meera pediu Kalpana em casamento e jovem concordou. A família, contudo, foi contra.

Diante do impasse, a solução achada por Meera foi radical: se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo. A operação foi realizada em dezembro de 2019.

Meera agora é conhecida como Aarav. Os parentes aceitaram finalmente o relacionamento e se dizem felizes com a união.

“Eu o amei desde o início. Mesmo que ele não tivesse feito essa cirurgia, eu teria me casado com ele. Fui com ele para a cirurgia”, disse Kalpana.

O casamento aconteceu recentemente, no último 4.

E por falar em casamento...

Uma mulher decidiu utilizar seu vestido de noiva para comparecer ao casamento do primo de seu marido. Conforme publicado pelo “The Mirror”, ela simplesmente se recusa a buscar por outra roupa para a ocasião

O esposo decidiu compartilhar a situação no Reddit e pedir o apoio de outras pessoas para conseguir convencer a esposa a mudar de ideia.

Apesar do vestido em questão ser rosa, e não branco, o homem teme que outros familiares presentes no evento reconheçam a peça, uma vez que ela é marcante.

“Amy e eu nos casamos há alguns meses, e meu primo, Sam, se casará com sua noiva, Jane, dentro de pouco tempo. Minha esposa e a noiva do meu primo não se dão muito bem, elas convivem socialmente nos eventos familiares, mas não têm o hábito de se relacionar fora deste ambiente, como ir às compras e fazer passeios”, disse.

Em seu relato, o homem explicou ainda que sua noiva viu imagens do vestido de Jane e que o considerou “antiquado e exagerado”.

