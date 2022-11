Mulher descobre traição do esposo após ele ser ‘entregue’ pelo próprio carro

Compartilhado no Instagram, um vídeo repercutiu entre os internautas ao mostrar o momento em que uma mulher descobriu que seu esposo é infiel. O registro viralizou e já ultrapassa as 130 mil visualizações. Vamos entender o que aconteceu?

Ao analisar a gravação, pode-se ver que o sujeito, cuja identidade não foi revelada, está do lado de fora tentando escutar uma mensagem de áudio. E, o que para ele parecia uma falha técnica, na verdade não era, já que o aparelho estava com o bluetooth conectado no veículo, ou seja, a esposa que o aguardava do lado de dentro escutou a mensagem enviada pela amante.

Em espanhol, a suposta amante questiona se o homem que aparece na gravação está com sua esposa e se ele irá encontrá-la na data em questão.

Não foram revelados detalhes sobre a data e o local em que o fato ocorreu, mas as imagens por si só demonstram o acontecido.

E além das milhares de visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Bem feito. Agora, não vá voltar com ele”;

“Não é algo bonito ser infiel em nenhuma hipótese”;

“O pior é se a esposa perdoá-lo”;

“Quero a outra parte para ver as suas desculpas”;

“O pior é que a amante sabe que ele é casado”.

Sem mais delongas, veja a seguir o vídeo que repercutiu nas redes sociais. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

