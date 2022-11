Mulher compra calça em ‘site de desapegos’ e recebe um saco de cebolas no lugar

Uma mulher teve uma infeliz surpresa ao receber sua mais nova compra feita pela internet. Na busca por adicionar novas peças a seu guarda-roupas, ela decidiu optar pela moda sustentável adquirindo uma calça jeans da marca Levi’s em um site de desapegos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a compradora frustrada decidiu compartilhar sua história no Instagram, onde chocou a todos ao revelar que a vendedora da peça também não tinha a menor ideia de onde a calça estava.

Na captura de tela compartilhada, é possível ler a conversa entre a compradora, que não foi identificada, e a vendedora, que também não teve sua identidade revelada.

Em um primeiro momento, é possível notar que a compradora ameaça abrir uma reclamação sobre o pedido no site de desapegos: “Olá! Antes que eu abra uma reclamação no site, eu gostaria de saber se existe alguma explicação para receber um saco de cebolas ao invés da calça que comprei”.

A vendedora também foi surpreendida

Sem conseguir disfarçar a surpresa, a vendedora rapidamente retornou o contato. “O que? Como assim cebolas? Estou confusa! O que aconteceu? Te enviei a calça Levi’s, o pacote por acaso chegou aberto?”.

Para evitar qualquer tipo de confusão, a mulher decidiu compartilhar uma foto do pacote recebido. Na imagem, é possível ver a embalagem “tecnicamente segura” repleta de cebolas.

Em pouco tempo a publicação viralizou no Instagram e conquistou diversos comentários de usuários que ficaram incrédulos com a situação inusitada.

“Em algum lugar existe um amante de cebolas que ficou igualmente chocado ao receber novas calças Levi’s”, comentou uma pessoa em tom de brincadeira.

Leia também: Mulher afirma que ‘é uma pessoa má’ após dar este presente no aniversário de sua irmã

Outro ficou espantado com a quantidade de cebolas: “Com o preço das cebolas é surpreendente a quantidade de exemplares contidos nesta embalagem”. Um terceiro completou: “Falando como alguém que definitivamente odeia cebolas: isso é um pesadelo”.

Até o momento, compradora, vendedora e o site onde foi realizada a compra não se pronunciaram sobre o que realmente ocorreu neste caso, deixando os desfechos por conta da imaginação dos comentaristas.

Uma quarta pessoa se adiantou e decidiu dar um “final alternativo” para a história: “Certamente o carteiro pegou as calças jeans e colocou as cebolas no lugar”.