Macaco atrevido tenta arrancar top de ex-miss Peru e dá um tapa quando ela o segura

A ex-miss Peru Paula Manzanal guarda boas recordações de sua viagem a Bali, na Indonésia, mas também passou por maus bocados quando um macaco cismou de arrancar sua blusa e quase a deixa com os seios expostos.

O macaco atrevido se aproximou quando a modelo desfrutava de um passeio pelo Santuário da Floresta dos Macacos Sagrados, em Bali, e em um primeiro momento pareceu uma criatura meiga e divertida.

LEIA TAMBÉM: Filhote de elefante provoca jornalista com cócegas e viraliza

O animal travesso, supostamente um macaco comedor de caranguejos, pareceu encantado com os seios da modelo de 28 anos e resolveu arrancar o top que Paula usava no momento. Assustada, ela tenta segurar a blusa, mas o macaco reage com violência e dá um tapa no rosto. Apesar da agressão, a ex-miss Peru não se machucou e até postou o vídeo em seu canal no TikTok, comentando: “Eu só queria que não tocasse no meu...”

Seus 2,1 milhões de seguidores no TikTom rapidamente reagiram e ao pequeno símio safado. Um deles disse: “Ele definitivamente sabia o que estava fazendo”. “Hahaha, eu não queria rir, mas me fez rir. O bom é que não te mordeu, saudações de Iquitos”, disse outro comentário.

Atualmente existem cerca de 600 macacos no Santuário da Floresta dos Macacos Sagrados e eles já estão acostumados a interagir com os turistas, às vezes de uma forma pouco amistosa e muitas vezes roubando comida e algum pertence deixado ao acaso. Mas o histórico de violência contra os visitantes é muito raro.

A modelo atualmente mora em Barcelona, na Espanha, e tem um filho de 4 anos, fruto do casamento com o ator e DJ britânico Jordan Davies, de quem se separou em 2018. “Pedi a Deus para me enviar um homem que sempre me amará. Ele me deu um filho”, disse na época a ex-miss Peru.