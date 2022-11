Jovem abandona namorado para morar com o ex e exige que homem entregue o cachorro dele (Reprodução/Pixabay - MabelAmber)

“Conheço uma garota que faz acolhimento de cães resgatados. Ela tinha uma cadela grávida para a qual encontrou um lar depois que os filhotes foram desmamados e o cachorro foi tratado. Eu tinha arranjado um dos cachorrinhos para minha namorada, de 23 anos. Nós fomos juntos e escolhemos um.” Foi assim que começou o relato de um homem de 26 anos no Reddit, nesta terça-feira (15), por meio do usuário u/ObjectiveSystem82.

De acordo com o rapaz, ele não tinha um cachorro desde quando estava com 17 anos, então ficou animado com a ideia de um novo pet.

Ele conta que foram às compras e pegou todas as coisas necessárias para criar o cachorro, pois seria o presente da namorada quando fosse morar com ele. Contudo, houve uma reviravolta no meio da história.

Mudança de planos e exigência em relação ao animal

Segundo o relato, a namorada decidiu morar com o ex e desistiu de ir viver com o autor do relato. Ainda assim, a jovem exigiu que ele mandasse o cachorro para ela. Sendo assim, o rapaz disse à colega que estava com o cachorro para não entregá-lo à então namorada, pois ele havia arcado com todos os custos e o pet seria seu.

“Agora minha ex está me ligando e me mandando mensagens, dizendo que estou roubando o cachorro desde que o prometi a ela. Até fez seu pai me ligar e dizer que tínhamos um contrato verbal de que era o cachorro dela”, disse ele.

O rapaz conta ter afirmado que o cachorro seria um presente de mudança. Já que a jovem desistiu de se mudar com ele, não receberia o cachorrinho.

“Bem, eu disse [ao pai dela] que o cachorro era um presente de ‘mudança’. Então, já que ela NUNCA vai se mudar, nosso contrato é nulo e sem efeito”, desabafou ele na plataforma.

