Ela ignorou os avisos da irmã e beijou a sobrinha recém-nascida nos lábios

Uma mãe compartilhou sua indignação no fórum Mumsnet após a irmã beijar sua filha recém-nascida nos lábios. Segundo ela, a atitude da irmã foi irresponsável e expôs a menina a uma série de riscos de contaminação.

Conforme a publicação feita no The Mirror, a mulher conta ter se enfurecido com a atitude da tia da criança que simplesmente “deu um beijo na boca da menina” sem sequer pedir permissão a ela para fazê-lo.

Em sua publicação, a mãe conta que ficou preocupada com a atitude da irmã que poderia ter infectado a criança com o vírus HSV-1, um tipo de vírus de herpes, mesmo que o contágio e os casos de herpes neonatal sejam raros no país em que moram.

“Eu fiquei furiosa! Acho algo inadmissível beijar a boca de um bebê. Desde quando é certo fazer isso? Um bebê de seis semanas praticamente não tem sistema imunológico desenvolvido”.

Apesar de apresentar os motivos para a irmã, a mãe ainda afirma ter sido chamada de “neurótica e exagerada” por sua reação diante do ato de carinho entre tia e sobrinha.

Ela foi apoiada por outros pais

Diante de seu desabafo, a publicação da mulher, que reforça uma recomendação médica para as primeiras semanas de vida de um bebê, foi rapidamente inundada por comentários de outros pais que ficaram igualmente chocados com a atitude da tia da criança.

“Sou uma mãe relativamente ‘moderna e descontraída’, mas beijar a boca de bebês é nojento e um risco completamente desnecessário para a criança! Beije a cabeça, sinta o cheirinho do bebê como qualquer outra pessoa normal. Você definitivamente não foi irracional ao brigar com sua irmã pela atitude dela”, comentou uma pessoa.

“Tenho certeza de que sua filha não foi contaminada, mas ainda assim o comportamento da sua irmã foi inaceitável. Para mim, beijar bebês e crianças na boca é algo nojento e traz uma conotação que não deveria existir”, finalizou outra.