Ela descobriu uma troca de mensagens comprometedoras entre o marido e outra mulher

Um casamento está passando por momentos turbulentos depois que a esposa descobriu uma série de trocas de mensagens entre seu marido e outra mulher.

Conforme o The Mirror, a esposa, que preferiu não se identificar, decidiu buscar ajuda no fórum online Mumsnet, no qual compartilhou com outros usuários suas desconfianças.

De forma anônima, ela revelou que recentemente descobriu que o marido está tendo uma série de conversas privadas com uma colega de trabalho. Diante disso, ela decidiu confrontar o companheiro que ficou extremamente irritado com a acusação e passou a afirmar que ela tem “problemas de confiança e ciúme excessivo”.

Em deu desabafo ela relata: “Estou me sentindo horrível e desconfortável com a amizade entre meu marido e uma colega de trabalho. Eles têm a mesma idade e trabalharam juntos por um ano. No começo tudo era dentro do normal e eu sempre a achei uma pessoa muito agradável.

As coisas começaram a mudar

Segundo a esposa, as conversas iniciais aconteciam em um grupo com outros colegas de trabalho, mas recentemente ela notou que sempre que o marido utiliza o celular, ele envia mensagens para a mulher em questão.

“Sempre que ele pega o celular na mão é possível ver alguma mensagem dela no particular. Sei que conversas e troca de mensagens são perfeitamente normais, mas as coisas parecem ser muito mais intensas que isso e as mensagens são praticamente diárias”.

Em seguida, ela revelou o principal motivo para estar desconfiada: “Sempre que ela manda mensagem em um dia de folga, ela pede para encontrá-lo e quando o questionei sobre isso, ele desconversou”.

A gota d’água veio quando o marido revelou que a colega de trabalho tem um histórico de traições em seus relacionamentos. “O maior sinal de alerta veio quando ele disse que ela já traiu o namorado. Foi então que eu disse a ele que me sinto desconfortável com a intensa troca de mensagens entre os dois. Mesmo confiando nele, eu reforcei que não confio nela. Mas isso não adiantou de nada e ele me acusou de não confiar em suas atitudes e de ser ciumenta”.

“Eu pedi desculpas a ele. Nós dois já fomos traídos e eu acabei me sentindo desconfortável com a situação. Eu devo deixar para lá?”, finaliza a mulher.

Para os usuários do fórum, ela deve se manter alerta. “Confie em seus instintos”, comentou uma pessoa, ao que outra completou: “Onde tem fumaça, quase sempre tem fogo. Já estive na mesma situação e gostaria de ter insistido em meus palpites”, comentou outro.

Um terceiro usuário afirmou que se estivesse no lugar da esposa, buscaria uma forma de conhecer a mulher pessoalmente: “Eu buscaria um jeito de me encontrar pessoalmente com ela e faria questão de contar a ele só para ver a reação dele”.