Brasileira vai à Suíça para encontrar o amado e acaba tendo uma grande decepção

Uma brasileira está passando por momentos difíceis durante uma “viagem romântica” para encontrar seu amado na Suíça. Segundo relato da mulher, que preferiu não se identificar, as promessas feitas pelo homem antes da viagem eram completamente diferentes das reais intenções dele.

Contando sua história no Reddit, ela explica que recentemente viajou para a Suíça com a finalidade de encontrar seu amado. Este, no entanto, não foi o primeiro encontro entre os dois que se conheceram por meio de um amigo em comum.

“Nós chegamos a sair juntos quando ele veio ao Brasil em uma viagem de negócios. Um amigo em comum sugeriu que eu o levasse para conhecer a cidade e nos demos bem. Depois disso ficamos conversando por um tempo até que, quatro anos depois, meu amigo disse que o amigo dele gostava de mim e estava solteiro”, conta a mulher.

Depois de voltarem a conversar, ela afirma que o interesse em um reencontro partiu dele, que se dispôs a pagar as despesas para ela viajar até a Suíça. Preocupada, ela a princípio recusou o convite, mas depois de algumas conversas nas quais ele afirmou que ela “não era somente mais um caso”, a viagem aconteceu.

As coisas foram bem diferentes do esperado

A mulher então revela que os primeiros dias de convivência foram bons e repletos de momentos carinhosos. “Ele era muito romântico em tudo e tivemos bons momentos juntos. A todo momento ele se mostrava carinhoso. isso durou no final de semana, na segunda-feira e na terça tudo começou a dar errado”.

“Percebi que ele estava usando o celular com muita frequência, eu geralmente não ligo para isso, mas vi que ele falava com uma menina e a convidava para encontrá-lo, assim como fez comigo. Depois de um tempo eu vi que ele regia com um coração a algumas mensagens dela”.

“Quando voltamos ele continuou agindo da mesma forma e eu disse para ele que vim do Brasil para vê-lo durante alguns dias e que me incomodava ele estar sempre no celular ao invés de ficar comigo”, conta.

“Ele disse para eu parar de fazer drama porque eu tinha expectativas que ele não iria cumprir. Eu então perguntei por que ele não foi honesto comigo. Eu me sinto uma idiota, tentei falar com algum amigo pela Europa, mas não consegui me deslocar até ele, então fiquei quieta e fui para a cama. No dia seguinte ele agiu como se nada tivesse acontecido, eu me irritei e disse a ele que não queria mais sair”.

Ela então questionou os usuários da plataforma sobre como agir nessa situação, visto que não conseguiria arcar com os custos de um hotel ou adiantar sua passagem.

Para os usuários, a situação não é nada fácil: “Você está na situação mais complicada possível. Tente apenas levar as coisas de forma mais tranquila possível e evite se colocar em situações como essa novamente”.