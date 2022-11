Após proibição, ela insiste em usar seu vestido de noiva para ir a um casamento

Uma mulher decidiu ignorar as críticas e utilizar seu vestido de noiva para comparecer ao casamento do primo de seu marido. Conforme publicado pelo The Mirror, mesmo após ser avisada para não usar o look, ela se recusa a buscar por outra roupa.

Publicando no Reddit, o esposo dela decidiu compartilhar a situação e pedir o apoio de outras pessoas para conseguir convencer a esposa a mudar de ideia. Segundo ele, o casal teve uma discussão depois que ela afirmou estar planejando utilizar o seu vestido de noiva no casamento do primo do noivo.

Apesar do vestido em questão ser rosa, e não branco, ele teme que outros familiares presentes no evento reconheçam a peça, uma vez que ela é marcante.

“Amy e eu nos casamos há alguns meses e meu primo, Sam, se casará com sua noiva, Jane, dentro de pouco tempo. Minha esposa e a noiva do meu primo não se dão muito bem, elas convivem socialmente nos eventos familiares, mas não tem o hábito de se relacionarem fora deste ambiente como em idas às compras e passeios”.

Ela decidiu reaproveitar seu vestido de noiva

Em seu relato, o homem explica que sua noiva viu imagens do vestido de Jane e que o considerou “antiquado e exagerado”.

“Depois disso ela teve a ideia de usar o seu vestido de noiva no casamento deles por ‘não ter tempo’ de comprar um novo vestido e não ver problemas já que o seu não é tradicional”.

“Eu a vetei de fazer isso, mas ela insiste. Eu disse a ela que se ela não mudar de ideia, não será bem-vinda no casamento. Ela ficou chateada e me acusou de ser controlador. Eu explodi e disse a ela que não tem motivos que justifiquem ela usar seu vestido de noiva no casamento de outra pessoa”.

“Ela ficou irritada e ela ficou brava comigo. Até mesmo uma de suas amigas chegou a interferir e dizer que eu também não tenho direito de dizer a ela se ela vai ou não ao casamento”, finaliza o homem.

Para os usuários da plataforma, a atitude da mulher é rancorosa e desrespeitosa. “É um vestido de noiva e mesmo que a cor não seja tradicional, a maioria da família vai reconhecê-lo! A audácia dela é impressionante. Ela pode muito bem comprar um vestido na internet ou usar uma roupa bonita que já tenha”.

“Ela decidiu que quer usar o vestido dela depois de ver o vestido da noiva. Isso é rancoroso e desrespeitoso. É melhor que ela não compareça”, comentou outra pessoa.

“Sua esposa está agindo de forma ruim e tentando intencionalmente ofuscar a noiva”, finalizou uma terceira.