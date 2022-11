Jovem é demitida por causa da mãe e pede dinheiro nas redes sociais

Uma jovem de 18 anos usou o Reddit para compartilhar seu relato, nesta segunda feira (14), sobre um ocorrido que custou sem emprego. Por meio do usuário u/SubstantialSize1928, ela revelou que a culpa por sua demissão foi consequência da atitude da mãe.

“Eu trabalhava em um armazém como aprendiz de técnico de peças. Meu pai me ajudou a conseguir o emprego. Minha mãe odeia que eu não tenha um trabalho feminino”, iniciou o relato.

“Ela ligava constantemente e até aparecia lá. Pedi para parar, pois meu chefe não gostava das interrupções do meu dia. Ela parava um pouco e depois fazia de novo.

Finalmente cheguei no meu limite e disse a ela para me deixar em paz”, desabafou a jovem.

Embora tivesse solicitado à mãe que parasse de interferir em seu trabalho, a mulher usou o Facebook para reclamar da filha, acusando-a de ser ingrata. Em seguida, as pessoas da rede começaram a dizer que a jovem estava sendo malvada com a mulher.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Ela decidiu fazer uma torta ao pai, mas recusou-se a preparar para o marido”

Demissão e mágoa

Na semana em que antecede o relato, a mãe da jovem apareceu no trabalho novamente. A mulher tentou entrar pelos fundos, resultando na demissão da filha quando o chefe descobriu.

“Meu pai diz que vai me ajudar a conseguir outro emprego, mas estou chateada. Então fui no Facebook e encontrei todas as pessoas que me chamaram de malvada e que diziam que ela não estava me machucando. Expliquei por que fui demitida e pedi que me ajudassem com algum dinheiro, já que as ações dela me custaram o emprego”, desabafou.

“Agora, de repente, eles estão se voltando contra ela, chamando-a de arrogante e dizendo que não perceberam que ela estava colocando em risco meu emprego. Mas ninguém enviou dinheiro. Realmente não preciso disso. Moro com meu pai e ele diz que enquanto eu estiver na escola ou como aprendiz, não preciso pagar nada além do meu telefone”, continuou.

De acordo com a jovem, sua mãe segue ligando para ela, pedindo para não dizer aos outros que ela a demitiu.

“Acho que estou certa em mostrar a todos quem ela é. Meu pai diz que vai ficar de fora. Ele falou que a maneira como ela age é a razão pela qual eles se divorciaram”, finalizou.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.