Alunos desmaiam em escola após participarem de jogo que ‘invoca’ espíritos, na Colômbia

Professores do Instituto Técnico Agrícola, em Hato, na Colômbia, encontraram 11 estudantes desmaiados nos corredores da unidade de ensino na noite do último dia 31 de outubro, data em que foi comemorado o Halloween. Segundo o jornal “The Mirror”, os alunos participavam de um jogo de tabuleiro chamado de “Ouija”, conhecido por “invocar” espíritos. No entanto, segundo os médicos, eles sofreram uma intoxicação alimentar.

Os adolescentes, com idades entre 13 e 17 anos, estavam na escola para as comemorações do Halloween, o Dia das Bruxas, quando um deles foi encontrado desacordado em um corredor. Ao entrar em uma sala, outros dez estavam desmaiados.

Colegas contaram que eles brincavam com o jogo “Ouija”, que se trata de um tabuleiro com letras, números e outros sinais que costuma ser usado para fazer contato com os mortos.

Os menores foram socorridos às pressas para o Hospital Manuela Beltrán, no distrito de Socorro. No local, no entanto, os médicos destacaram que eles apresentaram vômitos e espasmos musculares, sintomas de uma intoxicação alimentar.

Investigação

O prefeito de Hato, Jose Pablo Toloza Rondón, disse ao “Mirror” que não está descartada a hipótese de que o jogo de tabuleiro tenha sido responsável pelos desmaios. “As crianças foram encontradas desmaiadas e estavam com falta de ar e uma saliva grossa na boca”, disse ele.

No entanto, após serem ouvidos, os adolescentes confirmaram que todos eles bebiam água do mesmo copo, o que reforça a tese da intoxicação alimentar, conforme destacado no relatório médico.

A reitoria do Instituto Técnico Agrícola informou que não vai se pronunciar até que os fatos sejam esclarecidos junto às autoridades.

