Vídeo: Manada de elefantes é encontrada embriagada e desmaiada na floresta

Os moradores da vila de Salipada, na índia, quase não acreditaram ao encontrar uma manada de 24 elefantes, incluindo filhotes, completamente bêbada e dormindo ao lado de potes de bebidas alcoólicas quebrados e vazios no meio da selva.

Fabricantes da bebida ‘mahua’, feita com flores da árvore Madhuca Longifolia, haviam deixado potes cobertos na floresta para o processo de fermentação, que leva alguns dias. A bebida, depois de fermentada corretamente, atinge 45% de teor alcoólico, considerada muito forte frente a outras bebidas.

Mas os elefantes encontraram os potes antes que os donos viessem buscá-los e beberam tudo, ficando completamente embriagados. Uma moradora local disse que tentou acordar a manada, mas os animais estavam bêbados demais para se levantarem e ficaram dormindo por horas.

Segundo o chefe da ONG Wildlife SOS, Kartick Satyanarayan, os animais são atraídos pelo cheiro forte da ‘mahua’ quando está em processo de fermentação. “Eles adoram. É puro, saboroso e poderoso”, disse.

As autoridades responsáveis pela vida selvagem do país foram notificadas e estão acompanhando a “ressaca” da manada, enquanto ela se afastava da vila.

O assunto virou motivo de piadas nos tablóides da Índia, mas há casos de animais que ficaram extremamente ferozes após ingerirem bebidas alcoólicas e mataram pessoas. Em abril, uma manda de elefantes matou cinco pessoas que estavam coletando o ‘mahua’ na floresta, de acordo com o jornal The Times of India.

Estudos publicados em 2020 demonstram que os elefantes não precisam de grandes quantidades de álcool para ficarem embriagados, pois seus organismos não são capazes de metabolizar a bebida como os seres humanos, por isso, proporcionalmente, quantidades de álcool que não seriam suficientes para derrubar um adulto pode deixar um elefante completamente alcoolizado.

MACACOS

Recentemente foram notificados casos de grupos de macacos que atacam lojas e pessoas em algumas regiões centrais para roubar bebidas. Em alguns, casos, esses ataques são muito violentos e deixam feridos.